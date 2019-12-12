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Зорькин оценил механизм исполнения решений Конституционного суда
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РИА Новости

Зорькин оценил механизм исполнения решений Конституционного суда

15:08 12.12.2019 (обновлено: 18:24 12.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин
Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин . Архивное фото
НОВО-ОГАРЕВО, 12 дек - РИА Новости. Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил, что в России хорошо налажен механизм исполнения решений КС, а также отметил отсутствие конфликтов с судами общей юрисдикции и "войн между судами".
"Мне хотелось бы отметить, что в Российской Федерации вполне удовлетворительно, хорошо я бы даже сказал, налажен механизм исполнения решений Конституционного суда", - сказал Зорькин в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с судьями КС в четверг.
Он отметил, что возникают разные ситуации - бывает, что в течение определенного времени в закон не вносятся изменения, которые вытекают из решения суда. "Но, я думаю, что это, скорее всего, эксцессы... В целом эта работа налажена", - уточнил председатель КС.
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Зорькин также затронул вопрос взаимодействия КС с судебной практикой. "Мы не в плане какой-то похвальбы, но должны отметить, что в отличие от некоторых государств, особенно постсоветского пространства, у нас нет конфликтов таких с судами общей юрисдикции, прежде всего с Верховным судом", - добавил Зорькин.
Он пояснил, что иногда "то ли в силу недостаточно четкой прописи полномочий, то ли в силу того, что человеческие характеры есть человеческие, со всеми вытекающими последствиями, дело доходит даже до так называемых войн между судами". Председатель КС РФ привел в качестве примера таких взаимоотношений между судами случаи в Венгрии и Польше.
"Мне кажется, что этой проблемы для России не существует, не потому что мы хотим какую-то тишь и гладь изобразить, глянцем покрыть; на самом деле это свидетельствует о том, что есть нормальное конструктивное взаимодействие в плане осуществления своих полномочий", - добавил Зорькин.
По его словам, Конституционный суд отмечает, что российское законодательство год от года становится более совершенным.
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"Но с другой стороны, как говорится, ничто человеческое не чуждо и законодателям, и пища для Конституционного суда остается и на этом поле. Но что хотелось бы подчеркнуть: примерно половина постановлений - это не признание неконституционности, а выявление конституционного смысла, который, конечно, может и законодатели могли бы более четко выяснить и записать, но в большей степени зависит от практики... И вот когда происходят сбои на практике, включая судебную практику, там, я думаю, Конституционный суд еще, надеюсь, долго очень пригодится в нашем государстве", - добавил Зорькин.
Он упомянул и о международном опыте, высказав мнение, что российский Конституционный суд по своим правовым позициям и уровню текстов идет в этом смысле вровень с передовыми, конституционно развитыми государствами.
"В этой связи мне хотелось бы подчеркнуть, что Россия, с точки зрения механизмов защиты конституционных прав, может быть даже лучше выглядит по сравнению с другими государствами, в том числе и западноевропейскими. Я имею в виду, что у нас граждане имеют право непосредственно обращаться в Конституционный суд - не через другие суды, а прямо сами. Это не во всех государствах Европы, я не говорю уже даже о других государствах, есть; я думаю, что это достижение", - уверен Зорькин.
Также глава КС по традиции, как и в ходе предыдущих таких встреч, вручил Путину очередное издание избранных решений Конституционного суда, оно охватывает период за 2018 год.
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Валерий ЗорькинВладимир ПутинПольшаРоссияВенгрияБезопасностьПолитика
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