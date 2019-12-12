В Омске загорелся цех по ремонту автомобилей

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Цех по ремонту автомобилей загорелся на площади 400 квадратных метров в Омске, есть угроза распространения огня по всей площади здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"По адресу: 2-я Казахстанская, 31 - горит помещение цеха по ремонту автомобилей. Площадь пожара предварительно составляет 400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, существует угроза распространения пожара по всему зданию, площадь которого 10 тысяч квадратных метров.
По данным МЧС, к ликвидации последствий возгорания привлечены 47 человек и 12 единиц техники.