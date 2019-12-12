Кабмин включил в границы ТОР "Камчатка" участки под проект "Новатэка"

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Правительство РФ включило в границы территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Камчатка" земельные участки, на которых планируется реализация инвестпроекта Правительство РФ включило в границы территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Камчатка" земельные участки, на которых планируется реализация инвестпроекта "Новатэка" по созданию перегрузочного комплекса сжиженного природного газа (СПГ), сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Подписанным постановлением в границы ТОР "Камчатка" включены земельные участки, на которых потенциальным резидентом ТОР "Камчатка" ООО "Новатэк-Камчатка" планируется реализация инвестиционного проекта "Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае", - говорится в сообщении.

Расширение ТОР "Камчатка" создаст около 200 рабочих мест, привлечёт около 70 миллиардов рублей частных инвестиций. Совокупные поступления в бюджеты всех уровней до 2028 года составят более 24,5 миллиарда рублей, отмечает пресс-служба кабмина.

Проект направлен на строительство инфраструктуры для приёма СПГ с судов-газовозов ледового класса (с северных месторождений), кратковременное хранение и отгрузку сжиженного природного газа в суда-газовозы без ледового усиления для дальнейшей транспортировки потребителю.

"Новатэк" для оптимизации логистики и транспортных затрат хочет организовать пункт перевалки СПГ на Камчатке объемом 20 миллионов тонн в год. Терминал планируется запустить в 2022 году. В марте кабмин утвердил план строительства комплекса на Камчатке, изначально предполагавший бюджетное финансирование в объеме 30,5 миллиарда рублей из общего объема инвестиций в проект в 100,2 миллиарда рублей. Позднее, в апреле, вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев уточнял, что бюджетное финансирование должно составить 28 миллиардов рублей.

"Расширение границ ТОР позволит ООО "Новатэк-Камчатка" получить статус резидента территории опережающего развития, что даст компании ряд льгот, позволяющих существенно сэкономить. Этот инвестиционный проект очень важен для нашего края, он станет драйвером для экономики субъекта, ведь запуск терминала даст стимул развитию сопутствующих видов бизнеса: судоремонту, бункеровке судов, позволит привлечь в порты полуострова другие суда и грузы. Кроме того, Камчатка получит до миллиарда кубических метров отпарного газа, который будет направлен на газификацию края", - прокомментировал решение кабмина РИА Новости заместитель председателя правительства Камчатского края Юрий Зубарь.