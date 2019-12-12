﻿Россия не может получить от ЕС требования для работы журналистов

"Нам каждый раз говорят, когда выдворяют журналистов, что они нарушают некие визовые требования, положения об аккредитации и так далее. Я еще раз хотела бы сказать: на протяжении нескольких лет, а теперь уже многих, мы никак не можем получить от представительства Европейского союза в Москве список и перечень норм стран, которые входят в это объединение, согласно которым журналисты могут осуществлять работу на территории страны и въезд на территорию этих стран", - сказала Захарова на брифинге.

Она напомнила, что у России подобные требования есть в открытом доступе. "Так или иначе эти нормы не менялись, они понятны, доступны, мы всегда открыты для того чтобы оказать консультативную и логистическую помощь при оформлении. Такого понятного перечня требований который бы предоставил Европейский союз, коль скоро товарищи в Таллинне говорят о том, что российские средства массовой информации, цитирую, находятся под санкциями ЕС, мы так и не можем получить. Ответы удивительные: общего списка нет, предоставить его крайне сложно, каждая страна-член Европейского союза сама определяет порядок въезда – отлично, определяйте, только как-то его надо сформулировать, чтобы все понимали, каким образом можно въехать журналисту на территорию стран ЕС и как можно там работать", - отметила Захарова.