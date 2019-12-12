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﻿Россия не может получить от ЕС требования для работы журналистов
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РИА Новости

﻿Россия не может получить от ЕС требования для работы журналистов

14:41 12.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Москва много лет не может получить от Европейского союза перечень требований для въезда и работы российских журналистов на территории стран ЕС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нам каждый раз говорят, когда выдворяют журналистов, что они нарушают некие визовые требования, положения об аккредитации и так далее. Я еще раз хотела бы сказать: на протяжении нескольких лет, а теперь уже многих, мы никак не можем получить от представительства Европейского союза в Москве список и перечень норм стран, которые входят в это объединение, согласно которым журналисты могут осуществлять работу на территории страны и въезд на территорию этих стран", - сказала Захарова на брифинге.
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Захарова упомянула ситуацию с агентством Sputnik в Эстонии, где в конце октября 2019 года филиалы международных банковских групп заморозили переводы заработных средств, налоговые платежи и платежи за аренду офиса.
Она напомнила, что у России подобные требования есть в открытом доступе. "Так или иначе эти нормы не менялись, они понятны, доступны, мы всегда открыты для того чтобы оказать консультативную и логистическую помощь при оформлении. Такого понятного перечня требований который бы предоставил Европейский союз, коль скоро товарищи в Таллинне говорят о том, что российские средства массовой информации, цитирую, находятся под санкциями ЕС, мы так и не можем получить. Ответы удивительные: общего списка нет, предоставить его крайне сложно, каждая страна-член Европейского союза сама определяет порядок въезда – отлично, определяйте, только как-то его надо сформулировать, чтобы все понимали, каким образом можно въехать журналисту на территорию стран ЕС и как можно там работать", - отметила Захарова.
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По ее словам, эти "репрессивные шаги являются грубым нарушением основополагающих принципов международного права, которые касаются обеспечения свободы выражения мнений и равного доступа к информации".
"Удивительно, что подобные гонения на средства массовой информации вообще практикуются в странах, которые причисляют себя к европейским демократиям", - сказала она.
При этом Захарова подчеркнула, что Россия следует своим международным обязательствам и обеспечивает все необходимые условия для беспрепятственной работы зарубежных СМИ.
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