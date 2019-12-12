МИД раскритиковал проект США о признании России "спонсором терроризма"

"Все, что творится в конгрессе и сенате, живет своей какой-то странной жизнью в контексте России, это не поддается ни анализу, ни логике, и называется одним глобальным словом - русофобская политика в собственных конъюнктурных политических даже не интересах, а целях", - добавила она.