МИД раскритиковал проект США о признании России "спонсором терроризма"

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В министерстве иностранных дел России не увязывают одобрение комитетом конгресса США инициативы о признании РФ "спонсором терроризма" с визитом главы российского МИД Сергея Лаврова в Вашингтон, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
Ранее Международный комитет сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма.
"Я не увязываю это решение с визитом главы российского министерства иностранных дел в Вашингтон. Министр иностранных дел Российской Федерации проводил переговоры с госсекретарем и встречу с президентом этого государства", - заявила Захарова на брифинге в четверг.
"Все, что творится в конгрессе и сенате, живет своей какой-то странной жизнью в контексте России, это не поддается ни анализу, ни логике, и называется одним глобальным словом - русофобская политика в собственных конъюнктурных политических даже не интересах, а целях", - добавила она.