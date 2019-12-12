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МИД раскритиковал проект США о признании России "спонсором терроризма"
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РИА Новости

МИД раскритиковал проект США о признании России "спонсором терроризма"

14:33 12.12.2019 (обновлено: 14:34 12.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В министерстве иностранных дел России не увязывают одобрение комитетом конгресса США инициативы о признании РФ "спонсором терроризма" с визитом главы российского МИД Сергея Лаврова в Вашингтон, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
Ранее Международный комитет сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма.
"Я не увязываю это решение с визитом главы российского министерства иностранных дел в Вашингтон. Министр иностранных дел Российской Федерации проводил переговоры с госсекретарем и встречу с президентом этого государства", - заявила Захарова на брифинге в четверг.
"Все, что творится в конгрессе и сенате, живет своей какой-то странной жизнью в контексте России, это не поддается ни анализу, ни логике, и называется одним глобальным словом - русофобская политика в собственных конъюнктурных политических даже не интересах, а целях", - добавила она.
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Мария ЗахароваСергей ЛавровМИД РФРоссияСШАтерроризмВ мире
Популярные комментарии
Захаровой надо бы знать, что в демократических странах существует принцип разделения властей, а не все что происходит "живет своей жизнью". Это вы живете своей жизнью, оторванной от всего, от всякой компетенции, от всякого закона и от всякой ответственности.
12 декабря, 15:12
Max P
801009
думаю, что сша правы: наша элита выводит деньги, приобретает активы в странах, явно занимающихся терроризмом (в те же США...) следовательно - да, спонсоры терроризма, спонсоры иностранных государств... и детки у них там, и жены, и недвига...
12 декабря, 15:16
Валерий Носуля
820105
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