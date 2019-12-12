В Белоруссии два пациента погибли при пожаре в психдиспансере

МИНСК, 12 дек – РИА Новости. Двое пациентов погибли в результате пожара в психиатрическом диспансере в Гродненской области Двое пациентов погибли в результате пожара в психиатрическом диспансере в Гродненской области Белоруссии , сообщило в четверг Гродненское областное управление МЧС республики.

"Двенадцатого декабря в 8.07 (совпадает с мск) в Сморгонский районный отдел по ЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Жодишки... Работники эвакуировали пациентов (51 человека) до прибытия спасателей. При проведении разведки обнаружен погибшим находившийся на излечении мужчина 1953 года рождения. Бойцы МЧС вынесли на свежий воздух пациентку, 1939 года рождения, которая через несколько часов скончалась в больнице", - говорится в сообщении на сайте МЧС.

Отмечается, что, по предварительной информации, в психдиспансере произошло возгорание телевизора в фойе на втором этаже, при этом прибывшим на место спасателям удалось не допустить распространения пожара за пределы фойе.

Эвакуированные пациенты временно размещены в соседнем здании. Обстоятельства происшествия устанавливаются, добавили в МЧС.