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В Белоруссии два пациента погибли при пожаре в психдиспансере
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РИА Новости

В Белоруссии два пациента погибли при пожаре в психдиспансере

14:22 12.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
МИНСК, 12 дек – РИА Новости. Двое пациентов погибли в результате пожара в психиатрическом диспансере в Гродненской области Белоруссии, сообщило в четверг Гродненское областное управление МЧС республики.
"Двенадцатого декабря в 8.07 (совпадает с мск) в Сморгонский районный отдел по ЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Жодишки... Работники эвакуировали пациентов (51 человека) до прибытия спасателей. При проведении разведки обнаружен погибшим находившийся на излечении мужчина 1953 года рождения. Бойцы МЧС вынесли на свежий воздух пациентку, 1939 года рождения, которая через несколько часов скончалась в больнице", - говорится в сообщении на сайте МЧС.
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Отмечается, что, по предварительной информации, в психдиспансере произошло возгорание телевизора в фойе на втором этаже, при этом прибывшим на место спасателям удалось не допустить распространения пожара за пределы фойе.
Эвакуированные пациенты временно размещены в соседнем здании. Обстоятельства происшествия устанавливаются, добавили в МЧС.
Как сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии, возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или без лишения.
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Гродненская областьБелоруссияВ мире
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