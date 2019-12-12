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В ЛНР рассказали, что должен предусматривать особый статус Донбасса
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РИА Новости

В ЛНР рассказали, что должен предусматривать особый статус Донбасса

13:56 12.12.2019 (обновлено: 14:05 12.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоДипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Особый статус Донбасса должен предусматривать наличие Народной милиции ЛНР и ДНР, заявил представитель самопровозглашенной ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.
"Особый статус в нашем понимании - это достаточно жесткий формат, который предусматривает наличие Народной милиции. Это механизм противодействия, Народная милиция будет противодействовать таким людям, которые, к примеру, приходят в Верховную раду и устраивают мордобой. Это механизм против слабости украинской власти, против напористости радикалов, националистов, нацистов, других бандформирований, которые сегодня хозяйничают на Украине. Без Народной милиции реализовать этот проект автономии или особого статуса невозможно. Передавать сегодня границу до полного политического урегулирования невозможно. Тогда будут ущемлены интересы людей, живущих на территории Донбасса", - заявил Мирошник на круглом столе в МИА "Россия сегодня".
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Ситуация в ДНР и ЛНРРодион МирошникДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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