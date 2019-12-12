В ЛНР рассказали, что должен предусматривать особый статус Донбасса

"Особый статус в нашем понимании - это достаточно жесткий формат, который предусматривает наличие Народной милиции. Это механизм противодействия, Народная милиция будет противодействовать таким людям, которые, к примеру, приходят в Верховную раду и устраивают мордобой. Это механизм против слабости украинской власти, против напористости радикалов, националистов, нацистов, других бандформирований, которые сегодня хозяйничают на Украине. Без Народной милиции реализовать этот проект автономии или особого статуса невозможно. Передавать сегодня границу до полного политического урегулирования невозможно. Тогда будут ущемлены интересы людей, живущих на территории Донбасса", - заявил Мирошник на круглом столе в МИА "Россия сегодня".