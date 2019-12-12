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США ставят препятствия для продления ДСНВ, заявили в МИД
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РИА Новости

США ставят препятствия для продления ДСНВ, заявили в МИД

13:46 12.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Вашингтон систематически ставит препятствия для продления ДСНВ, эта позиция может стать для договора фатальной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Обращает на себя внимание, что в отличие от предыдущих документов такого рода декларация лидеров стран НАТО не содержит призыва к продлению Договора о СНВ. Это явно сделано также под давлением США. Вашингтон планомерно создает неопределенность вокруг данной темы и не реагирует на предложение Россия в кратчайшие сроки прийти к согласию продлить договор. Очевидно, что прекращение действия ДСНВ стало бы фатальным ударом по архитектуре контроля над ракетно-ядерными вооружениями", - сказала она во время брифинга.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 01:30
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США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Россия отвергла претензии США. Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года, и США пока не определились, намерены ли они его продлевать.
Ранее США заявляли, что договоренности с Россией должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России, включая маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки. Пентагон считает, что у России есть до 2 тысячи единиц нестратегического ядерного оружия.
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Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДМария ЗахароваМИД РФРоссияСШАВ мире
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