США ставят препятствия для продления ДСНВ, заявили в МИД

"Обращает на себя внимание, что в отличие от предыдущих документов такого рода декларация лидеров стран НАТО не содержит призыва к продлению Договора о СНВ. Это явно сделано также под давлением США. Вашингтон планомерно создает неопределенность вокруг данной темы и не реагирует на предложение Россия в кратчайшие сроки прийти к согласию продлить договор. Очевидно, что прекращение действия ДСНВ стало бы фатальным ударом по архитектуре контроля над ракетно-ядерными вооружениями", - сказала она во время брифинга.