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Госдума отменила дорогостоящую поездку депутатов на форум в Австралию
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РИА Новости

Госдума отменила дорогостоящую поездку депутатов на форум в Австралию

13:36 12.12.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла решение отменить дорогостоящую поездку парламентской делегации в Австралию, решение поддержали все думские фракции.
Как следует из материалов к Совету Думы, от нижней палаты парламента для участия в 28-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ) с 11 по 18 января 2020 года должны были поехать четыре депутата Госдумы. По предварительным данным, поездка обошлась бы почти в 4,6 миллиона рублей и 11,9 тысячи долларов США (более 5,5 миллиона рублей в сумме).
На пленарном заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин вновь поднял вопрос о недопустимости "парламентского туризма". В ходе своего выступления лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов усомнился в целесообразности дорогой поездки депутатов в Австралию, запланированной в начале нового года, и заявил, что ЕР отзывает своего депутата из парламентской делегации. Примеру "Единой России" последовали ЛДПР, о чем заявил вице-спикер от этой партии Игорь Лебедев, и "Справедливая Россия", мнение которой выразил первый зампред фракции Михаил Емельянов. КПРФ также приняла решение отозвать своего делегата, об этом сказал руководитель фракции Геннадий Зюганов.
"Тратить такие деньги на то, чтобы отправить делегацию? Если у нас цели стоят этого и задачи ... тогда они должны быть четко заявлены. Вот об этом надо говорить... Коллеги, в этом случае у нас с вами поездка отменяется", - подчеркнул спикер Госдумы.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 9 января 2019
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Игорь ЛебедевЛДПРГосдума РФВячеслав ВолодинГеннадий ЗюгановМоскваАвстралияСШАПолитика
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