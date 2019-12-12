Госдума отменила дорогостоящую поездку депутатов на форум в Австралию

Как следует из материалов к Совету Думы, от нижней палаты парламента для участия в 28-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ) с 11 по 18 января 2020 года должны были поехать четыре депутата Госдумы. По предварительным данным, поездка обошлась бы почти в 4,6 миллиона рублей и 11,9 тысячи долларов США (более 5,5 миллиона рублей в сумме).

На пленарном заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин вновь поднял вопрос о недопустимости "парламентского туризма". В ходе своего выступления лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов усомнился в целесообразности дорогой поездки депутатов в Австралию, запланированной в начале нового года, и заявил, что ЕР отзывает своего депутата из парламентской делегации. Примеру "Единой России" последовали ЛДПР, о чем заявил вице-спикер от этой партии Игорь Лебедев, и "Справедливая Россия", мнение которой выразил первый зампред фракции Михаил Емельянов. КПРФ также приняла решение отозвать своего делегата, об этом сказал руководитель фракции Геннадий Зюганов.