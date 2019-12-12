Отделение связи открыли на севере Камчатского края

По его словам, на строительство почтовых отделений в отдаленных районах в 2019 году из краевого бюджета были выделены 15 миллионов рублей. Сейчас сдан объект в селе Вывенка, также в декабре подрядчик закончит работу в селе Пахачи. На эти же средства идет обновление в населенных пунктах Лесная, Ковран и Усть-Хайрюзово.