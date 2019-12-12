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Камчатский край
Камчатский край
2019-12-12T13:28+0300
https://ria.ru/20191212/1562310927.html
Отделение связи открыли на севере Камчатского края
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РИА Новости

Отделение связи открыли на севере Камчатского края

13:28 12.12.2019
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкВид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек — РИА Новости. В Олюторском районе Камчатки открылось почтовое отделение, еще одно подрядчик сдаст до Нового года, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства региона.
По его словам, на строительство почтовых отделений в отдаленных районах в 2019 году из краевого бюджета были выделены 15 миллионов рублей. Сейчас сдан объект в селе Вывенка, также в декабре подрядчик закончит работу в селе Пахачи. На эти же средства идет обновление в населенных пунктах Лесная, Ковран и Усть-Хайрюзово.

"Программа обновления отделений реализуется на Камчатке с 2015 года по поручению губернатора Владимира Илюхина. Субсидия из краевого бюджета перечисляется администрациям районов, которые сами проводят конкурсные процедуры по поиску подрядных организаций. Задача – создать комфортные условия, в которых жители будут получать почтовые услуги", - процитировал собеседник агентства слова руководителя агентства по информатизации и связи Камчатского края Инги Леонтьевой.

За время действия программы пять офисов "Почты России" появились также в населенных пунктах Хаилино, Тиличики, Ильпырское, Тигиль.
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