Отделение связи открыли на севере Камчатского края

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек — РИА Новости. В Олюторском районе Камчатки открылось почтовое отделение, еще одно подрядчик сдаст до Нового года, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства региона.
По его словам, на строительство почтовых отделений в отдаленных районах в 2019 году из краевого бюджета были выделены 15 миллионов рублей. Сейчас сдан объект в селе Вывенка, также в декабре подрядчик закончит работу в селе Пахачи. На эти же средства идет обновление в населенных пунктах Лесная, Ковран и Усть-Хайрюзово.
"Программа обновления отделений реализуется на Камчатке с 2015 года по поручению губернатора Владимира Илюхина. Субсидия из краевого бюджета перечисляется администрациям районов, которые сами проводят конкурсные процедуры по поиску подрядных организаций. Задача – создать комфортные условия, в которых жители будут получать почтовые услуги", - процитировал собеседник агентства слова руководителя агентства по информатизации и связи Камчатского края Инги Леонтьевой.
За время действия программы пять офисов "Почты России" появились также в населенных пунктах Хаилино, Тиличики, Ильпырское, Тигиль.