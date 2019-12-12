Посол Эквадора рассказал, кто причастен к протестам в стране

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Движение Революционные вооруженные силы Колумбии (FARC) и группы людей, внедренные в ряды венесуэльских мигрантов, причастны к протестам в Эквадоре, заявил посол страны в РФ Хулио Прадо Эспиноса.
"Да, у нас есть информация. Она все еще собирается. В манифестациях принимали участие некоторые лица на протяжении нескольких дней. Мы постепенно собираем информацию, откуда они. Например, они относились к FARC. Это колумбийское движение повстанцев, которые стояли за реализацией подрывных акций в Эквадоре. Почему? Потому что они заинтересованы в несогласии и беспорядках, потому что они – главные перевозчики колумбийских наркотиков и используют эквадорскую территорию для этого", - сказал дипломат.
Также, отметил Эспиноса, в последнее время в Эквадор, так же как в Колумбию, Перу и другие страны континента, эмигрировало очень много венесуэльцев.
"Привлекает внимание, что во всех странах, где очень много венесуэльских мигрантов, есть группы, внедренные в ряды этих мигрантов, их идентифицировали. Они были в Чили, в Перу, и конечно в Эквадоре. Они были опознаны как часть людей, которые начали свергать порядок в стране", - подчеркнул он.
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Подобное никогда не происходило в Эквадоре, отметил Эспиноса, что говорит о том, что это было заранее спланировано и организовано.
"Поэтому единственная вещь, которая остается – что были люди, которые проникли на нашу территорию, они не эквадорцы, они провоцировали эти злодеяния для того, чтобы привести правительство в состояние кризиса, а затем уже к его свержению", - резюмировал он .
Согласно последнему официальному докладу омбудсмена Эквадора, за 12 дней протестов в стране погибли 10 человек, 1192 задержаны, 1340 ранены. После публикации доклада CONAIE сообщила о гибели еще одного человека.
В ходе "мобилизаций" и акций протеста в Эквадоре было отмечено беспрецедентное количество грабежей, уничтожения имущества и актов вандализма. Сильнее других пострадали Кито, Куэнка, города центральной горной части страны, производители и экспортеры фруктов и овощей, а также населенные пункты в бассейне Амазонки, где расположена инфраструктура нефтяных компаний.
По данным правительства, в дни протестов было совершено 42 нападения на машины скорой помощи, ранены 435 полицейских, уничтожены 26 полицейских участков, пострадали 108 полицейских автомобилей.
Катализатором беспорядков в Эквадоре стали отмена государственных субсидий на топливо и экономические реформы. 13 октября власти и оппозиция договорились о немедленном прекращении конфронтации. Взволновавший граждан страны указ был пересмотрен.