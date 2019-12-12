Посол Эквадора рассказал, кто причастен к протестам в стране

"Да, у нас есть информация. Она все еще собирается. В манифестациях принимали участие некоторые лица на протяжении нескольких дней. Мы постепенно собираем информацию, откуда они. Например, они относились к FARC. Это колумбийское движение повстанцев, которые стояли за реализацией подрывных акций в Эквадоре. Почему? Потому что они заинтересованы в несогласии и беспорядках, потому что они – главные перевозчики колумбийских наркотиков и используют эквадорскую территорию для этого", - сказал дипломат.