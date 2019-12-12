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Рада отказалась отменить закон о запрете импорта электроэнергии из РФ
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РИА Новости

Рада отказалась отменить закон о запрете импорта электроэнергии из РФ

13:24 12.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
КИЕВ, 12 дек - РИА Новости. Парламент Украины отказался отменить ранее принятый закон, которым запрещен импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам, решение об отмене документа поддержали лишь 47 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Депутат оппозиционной фракции "Европейская солидарность" Михаил Бондар ранее зарегистрировал в Верховной раде проект постановления об отмене голосования за этот закон, так как в ходе его принятия была нарушена процедура. Согласно процедуре, спикер парламента не может подписать закон и передать его президенту, пока Рада не рассмотрит это постановление.
"Запрещается продажа и/или поставка электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации, по двусторонними договорам и на внутрисуточном рынке", - говорится в тексте закона.
Также в документе отмечается, что с целью избежания чрезвычайной ситуации в объединенной энергетической системе Украины кабмин имеет право отменять запрет, определив срок обновлений действия такой запрета.
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