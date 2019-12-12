Рада отказалась отменить закон о запрете импорта электроэнергии из РФ

Депутат оппозиционной фракции "Европейская солидарность" Михаил Бондар ранее зарегистрировал в Верховной раде проект постановления об отмене голосования за этот закон, так как в ходе его принятия была нарушена процедура. Согласно процедуре, спикер парламента не может подписать закон и передать его президенту, пока Рада не рассмотрит это постановление.
"Запрещается продажа и/или поставка электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации, по двусторонними договорам и на внутрисуточном рынке", - говорится в тексте закона.
Также в документе отмечается, что с целью избежания чрезвычайной ситуации в объединенной энергетической системе Украины кабмин имеет право отменять запрет, определив срок обновлений действия такой запрета.