Рада отказалась отменить закон о запрете импорта электроэнергии из РФ

"Запрещается продажа и/или поставка электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации, по двусторонними договорам и на внутрисуточном рынке", - говорится в тексте закона.

Также в документе отмечается, что с целью избежания чрезвычайной ситуации в объединенной энергетической системе Украины кабмин имеет право отменять запрет, определив срок обновлений действия такой запрета.