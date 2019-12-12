Крупные российские компании приняли Кодекс этики использования данных

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Крупнейшие российские компании подписали Кодекс этики использования данных, положения которого станут основой для саморегулирования участников рынка данных при их взаимодействии с гражданами, юрлицами, государством и между собой. Документ подписан на конференции "Неделя российского интернета - RIW 2019", передает корреспондент РИА Новости.

Первыми к Кодексу присоединились "Газпром-медиа холдинг", " Яндекс ", "Мегафон", "Тинькофф банк", Сбербанк , Газпромбанк, oneFactor, группа QIWI, Mail.ru Group, группа ВТБ, "Вымпелком", "Ростелеком", МТС, а также Аналитический центр при правительстве РФ.

Документ распространяется на работу со всеми разновидностями данных: от пользовательских до промышленных. Кодекс включает в себя принципы профессиональной этики при сборе, обработке и использовании данных, он также предполагает создание и ведение реестра добросовестных участников.

"Положения Кодекса призваны стать базой для создания реально действующих законодательных инициатив в области регулирования, так как разработаны самими участниками оборота данных, которые хорошо понимают рынок, знакомы с возможными сценариями использования технологий в будущем", - отмечает Институт развития интернета (ИРИ), который разработал документ.

В документе, в частности, говорится, что обработка данных должны осуществляться с использованием таких технических средств и методов, которые обеспечивает установленный уровень защиты данных, исключают несанкционированный доступ, сбор, копирование, распространение и другие неправомерные действия с данными. Защита данных должны строиться на основе адекватной оценки угроз информбезопасности. Хранение данных осуществляется с использованием средств и методов, обеспечивающих установленный уровень защищенности. Отмечается, что участники Кодекса будут своевременно проводить расследования каждого инцидента, связанного с несанкционированным доступом к данным.