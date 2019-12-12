Губернатор Смоленщины отращивает бороду для роли Деда Мороза

СМОЛЕНСК, 12 дек – РИА Новости. Губернатор Смоленской области . Губернатор Смоленской области Алексей Островский сыграет роль Деда Мороза на благотворительном детском празднике в рамках реализации проекта "Море добра".

"Я отрастил бороду. И это все не просто так. Я не хочу идти с накладной - пойду со своей, натуральной", - сказал Островский на пресс-коференции в среду, объясняя журналистам свой новый имидж.

Ранее администрация области сообщила о проведении ряда мероприятий в рамках реализации проекта "Море добра". Так, уже в конце декабря текущего года пройдет первое из них – "Добрая елка". Новогодний праздник будет организован для детей из малообеспеченных семей, воспитанников домов-интернатов и детей-сирот. Именно на нем губернатор сыграет роль Деда Мороза.