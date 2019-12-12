Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область
Смоленская область
2019-12-12T13:17+0300
https://ria.ru/20191212/1562310085.html
Губернатор Смоленщины отращивает бороду для роли Деда Мороза
https://cdn22.img.ria.ru/images/155664/49/1556644957_0:24:3068:1750_1036x0_80_0_0_38b9a99046322d8cfc3d639005b01561.jpg
РИА Новости

Губернатор Смоленщины отращивает бороду для роли Деда Мороза

13:17 12.12.2019
2
© Фото пресс-службы правительства Смоленской областиГубернатор Смоленской области Алексей Островский
Губернатор Смоленской области Алексей Островский
© Фото пресс-службы правительства Смоленской области
СМОЛЕНСК, 12 дек – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский сыграет роль Деда Мороза на благотворительном детском празднике в рамках реализации проекта "Море добра".
"Я отрастил бороду. И это все не просто так. Я не хочу идти с накладной - пойду со своей, натуральной", - сказал Островский на пресс-коференции в среду, объясняя журналистам свой новый имидж.
Ранее администрация области сообщила о проведении ряда мероприятий в рамках реализации проекта "Море добра". Так, уже в конце декабря текущего года пройдет первое из них – "Добрая елка". Новогодний праздник будет организован для детей из малообеспеченных семей, воспитанников домов-интернатов и детей-сирот. Именно на нем губернатор сыграет роль Деда Мороза.
"Вот, собственно, этим и объясняется моя борода", - сказал Островский.
Губернатор Смоленской области Алексей Островский
28 ноября, 16:38Смоленская область
На Смоленщине введут допмеры поддержки семей с детьми
000000
Обсудить 0
Смоленская областьАлексей Островский
Рекомендуем
Города России. Смоленск
Смоленщина активно готовится к 60-летию первого полета в космос
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Власти Ленобласти усилили контроль над земельным законодательством
Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко
Дрозденко призывает избегать формализма в подготовке к 75-летию Победы
Тульский кремль. В центре: Успенский собор. Справа: флажок на крыше Никитской башни.
Тульские предприятия направят 6 млрд рублей на природоохрану
Производство льна
Первый в России льнокомбинат откроют на Смоленщине в 2020 году
Представление врио губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского
Ресурсный центр поддержки добровольчества создан в Ивановской области
Губернатор Пермского края Максим Решетников
Пермский губернатор озвучил факторы для развития НОЦ в регионах
Трубопровод
В Ленобласти заинтересовались роботами для обследования трубопроводов
Автомобиль скорой помощи и вертолет санитарной авиации
Санавиация Ленобласти увеличила более чем в 2 раза количество вылетов
Города России. Иваново
В Иванове в 2020 году начнется проектирование новой больницы
Вывоз отходов с контейнерной площадки на мусоросортировочный комплекс
Плата за вывоз ТКО в Ленобласти приостановлена до 1 февраля
Губернатор Смоленской области Алексей Островский
Глава Смоленщины рассказал об успехах региона в сфере АПК
На улице Полбина города Вольска обнаружено тело мужчины, брошенное на санках
В Саратовской области мужчины возили на санках труп местного жителя
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Компания "Кнауф" вложила 3,5 млрд рублей в производство в Ленобласти
Сельскохозяйственная продукция
Более 200 предприятий участвуют в выставке "Товары земли Югорской"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:05Трутнев назвал главную задачу нового руководителя ЕАО
19:58Харви Вайнштейну проведут операцию на спине
19:57Аваков допустил, что уйдет в отставку после резонансных дел
19:55Моралес заявил, что продолжит борьбу за права угнетенных
19:50Лукашевич призвал к законодательному закреплению "формулы Штайнмайера"
19:47В ЦИК назвали дату выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО
19:46В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета
19:38Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе
19:33Комиссия МЧС проверит выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье
19:33В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
19:31Аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения
19:30В Оренбуржье пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями
19:28Зеленский отметил прогресс в расследовании убийства Шеремета
19:24Лукашевич сообщил о нарушениях режима тишины в Донбассе
19:21Парламент Ливии попросил ООН не признавать меморандум с Турцией
19:14На Украине заявили, что продолжают поиски заказчиков убийства Шеремета
19:07Медведев встретился с врио губернаторов ЕАО и Иркутской области
19:06Где выиграть бриллиант: в Москве проходят "Дни Дальнего Востока"
19:00Глава МЧС пожелал врио главы Иркутской области сил и энергии
18:59В Германии вступили в силу поправки к Газовой директиве ЕС
Лента новостейМолния