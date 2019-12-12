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Смоленская область
Смоленская область
2019-12-12T13:16+0300
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Смоленщина активно готовится к 60-летию первого полета в космос
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РИА Новости

Смоленщина активно готовится к 60-летию первого полета в космос

13:16 12.12.2019
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© РИА Новости / Олег Минеев / Перейти в фотобанкГорода России. Смоленск
Города России. Смоленск
© РИА Новости / Олег Минеев
Перейти в фотобанк
СМОЛЕНСК, 12 дек – РИА Новости. Реализация мероприятий по подготовке празднования 60-летия первого полета в космос – отличный способ улучшить инфраструктуру не только города Гагарин, но и всего Гагаринского района - родины первого космонавта Юрия Гагарина, сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский.

"Праздничные мероприятия станут хорошим подарком не только для смолян, но и для жителей других регионов нашей страны", - сказал Островский на ежегодной пресс-конференции в среду.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании оргкомитета по подготовке и проведению в 2021 году мероприятий, посвященных 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. Согласно ему, оргкомитету необходимо в трехмесячный срок разработать и утвердить план основных мероприятий.
"Память о первом космонавте планеты, уроженце Смоленской земли Юрии Алексеевиче Гагарине является не только национальным, но и мировым достоянием. Не случайно его легендарный полет 12 апреля 1961 года считается одним из наиболее знаковых событий в истории человечества, и мы – смоляне – по праву гордимся тем, что первопроходцем космоса, покорителем околоземного пространства стал наш земляк", - заявлял ранее глава региона.
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