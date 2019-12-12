Глава Верхневолжья вручил награды жителям региона

"Сегодня мы чествуем людей, которые воплотили в своей жизни главные ценности, провозглашённые Основным законом нашей страны. Это память предков, любовь и уважение к Отечеству, забота о его процветании и благополучии. Биографии людей, удостоенных государственных наград, лучше слов убеждают: для человека нет ничего невозможного, если превыше всего для него Отечество, крепкая семья, труд на благо родного края. На таких примерах воспитывается гордость за нашу великую страну, крепнет уверенность в будущем России и нашей тверской земли", - сказал глава региона обращаясь к награжденным.