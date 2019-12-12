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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2019-12-12T12:58+0300
https://ria.ru/20191212/1562309089.html
Глава Верхневолжья вручил награды жителям региона
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РИА Новости

Глава Верхневолжья вручил награды жителям региона

12:58 12.12.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя вручил награды жителям региона
Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил награды жителям региона
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 12 дек – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг - в День Конституции Российской Федерации - вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья.
"Сегодня мы чествуем людей, которые воплотили в своей жизни главные ценности, провозглашённые Основным законом нашей страны. Это память предков, любовь и уважение к Отечеству, забота о его процветании и благополучии. Биографии людей, удостоенных государственных наград, лучше слов убеждают: для человека нет ничего невозможного, если превыше всего для него Отечество, крепкая семья, труд на благо родного края. На таких примерах воспитывается гордость за нашу великую страну, крепнет уверенность в будущем России и нашей тверской земли", - сказал глава региона обращаясь к награжденным.
Кроме того, в рамках церемонии, губернатор вручил паспорта гражданина Российской Федерации десяти юным жителям Верхневолжья.
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