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Москва продлила отбор получателей субсидии на инжиниринг
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РИА Новости

Москва продлила отбор получателей субсидии на инжиниринг

12:33 12.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Правительство Москвы продлило на две недели, до 30 декабря срок подачи заявок на получение столичной субсидии на инжиниринговые услуги, сообщает пресс-служба городского департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР).
Благодаря данному виду субсидий участники московского инновационного кластера смогут компенсировать из городского бюджета до 50 миллионов рублей, затраченных на разработку проектной и технической документации, создание прототипов, проведение испытаний и приобретение оборудования для выпуска новых или модернизированных инновационных продуктов, говорится в сообщении.

"Субсидия будет предоставляться на конкурсной основе. Оцениваться будет уровень зарплат сотрудников компании, выручка от реализации товаров и объем налогов, поступающих в городской бюджет. Особо отмечу, что принять участие в программе могут любые юрлица (за исключением государственных и муниципальных учреждений), а также индивидуальные предприниматели, которым присвоен статус участников инновационного кластера на территории города Москвы", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Алексея Фурсина.

Процедура подачи заявки на субсидию максимально упрощена: претенденту достаточно зарегистрироваться на платформе инновационного кластера (i.moscow) и подать заявку на компенсацию понесенных расходов. При этом претендент должен продемонстрировать не только наличие результатов инжиниринговой деятельности, но и выручку от их использования, пояснили в пресс-службе.
Руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин
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Там уточнили, что претендовать на получение субсидии не смогут компании, у которых есть просроченная задолженность по уплате налогов и сборов, превышающая 100 тысяч рублей на день подачи заявки, или имеются нарушения обязательств, предусмотренных договорами о предоставлении субсидий из городского бюджета.
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