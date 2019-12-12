Москва продлила отбор получателей субсидии на инжиниринг

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Правительство Москвы продлило на две недели, до 30 декабря срок подачи заявок на получение столичной субсидии на инжиниринговые услуги, сообщает пресс-служба городского Правительство Москвы продлило на две недели, до 30 декабря срок подачи заявок на получение столичной субсидии на инжиниринговые услуги, сообщает пресс-служба городского департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР).

Благодаря данному виду субсидий участники московского инновационного кластера смогут компенсировать из городского бюджета до 50 миллионов рублей, затраченных на разработку проектной и технической документации, создание прототипов, проведение испытаний и приобретение оборудования для выпуска новых или модернизированных инновационных продуктов, говорится в сообщении.

"Субсидия будет предоставляться на конкурсной основе. Оцениваться будет уровень зарплат сотрудников компании, выручка от реализации товаров и объем налогов, поступающих в городской бюджет. Особо отмечу, что принять участие в программе могут любые юрлица (за исключением государственных и муниципальных учреждений), а также индивидуальные предприниматели, которым присвоен статус участников инновационного кластера на территории города Москвы", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Алексея Фурсина.

Процедура подачи заявки на субсидию максимально упрощена: претенденту достаточно зарегистрироваться на платформе инновационного кластера (i.moscow) и подать заявку на компенсацию понесенных расходов. При этом претендент должен продемонстрировать не только наличие результатов инжиниринговой деятельности, но и выручку от их использования, пояснили в пресс-службе.