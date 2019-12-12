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2019-12-12T12:19+0300
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Сценарий фильма "Два Папы" выложили в Сеть до релиза на Netflix
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РИА Новости

Сценарий фильма "Два Папы" выложили в Сеть до релиза на Netflix

12:19 12.12.2019
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© Netflix, 2019Кадр из фильма "Два Папы"
Кадр из фильма Два Папы
© Netflix, 2019
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Сценарий фильма "Два Папы", написанный Энтони МакКартеном, можно почитать до выхода ленты на платформе Netflix 20 декабря, сообщает Deadline.
Энтони Хопкинс и Джонотан Прайс сыграли в картине пап римских Бенедикта XVI и Франциска. Первый добровольно покидает престол и уступает место второму.
На написание сценария к фильму МакКартена вдохновил визит в Ватикан и посещение открытой службы. В результате он начал размышлять о том, как прогрессивный аргентинский священник сменил на посту ещё живущего консервативного предшественника.
"Впервые за 500 лет у нас два живых папы римских, у них масса разногласий, и при этом каждый непогрешим. Эта ситуация показалась мне очень интересной", - рассказал сценарист.
Фильм, номинированный на "Золотой глобус", прошел в кинотеатрах в ограниченном прокате, а его премьера состоялась 31 августа 2019 на кинофестивале в Теллуриде (Колорадо).
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