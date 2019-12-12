Сценарий фильма "Два Папы" выложили в Сеть до релиза на Netflix

Энтони Хопкинс и Джонотан Прайс сыграли в картине пап римских Бенедикта XVI и Франциска. Первый добровольно покидает престол и уступает место второму.

"Впервые за 500 лет у нас два живых папы римских, у них масса разногласий, и при этом каждый непогрешим. Эта ситуация показалась мне очень интересной", - рассказал сценарист.