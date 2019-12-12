В Таиланде родился котенок с двумя головами

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Персидская кошка в Таиланде родила котенка с двумя головами, сообщило издание Bangkok Post.
Жительница одной из деревень в провинции Ратбури рассказала, что ее кошка в понедельник родила несколько котят. У одного из них оказалось две головы.
Из-за такой мутации у него возникли проблемы с дыханием. Однако женщина пообещала, что сделает все возможное, чтобы животное выжило.
Persian cat has two-headed kitten https://t.co/zUuheQAPhD— Bangkok Post (@BangkokPostNews) December 12, 2019