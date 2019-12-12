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2019-12-12T11:18+0300
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Посол ФРГ отказался от комментариев после посещения российского МИД
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РИА Новости

Посол ФРГ отказался от комментариев после посещения российского МИД

11:14 12.12.2019 (обновлено: 11:18 12.12.2019)
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© Marshall Center / Sgt. Amanda MoncadaГеза Андреас фон Гайр
Геза Андреас фон Гайр
© Marshall Center / Sgt. Amanda Moncada
Геза Андреас фон Гайр. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Посол ФРГ в Москве Андреас фон Гайр покинул здание МИД России, от комментариев журналистам по итогам встречи в министерстве он отказался, передает корреспондент РИА Новости.
Беседа в МИД РФ продолжалась около 30 минут.
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5 декабря, 18:55
Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2010-2019 годах
Ранее источник в ведомстве сообщил РИА Новости, что немецкого посла вызовут в МИД РФ для оглашения ответных мер на высылку дипломатов из Берлина. Утром в четверг он прибыл в здание министерства на Смоленской площади.
МИД Германии ранее объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине "с немедленным вступлением решения в силу" в связи с убийством 40-летнего гражданина Грузии, которое было совершено в германской столице 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, который, по ее данным, якобы является 49-летним россиянином. В МИД РФ заявили, что Россия в ответ на безосновательные и недружественные шаги Германии вынуждена принять комплекс ответных мер. Расследование по делу в ФРГ в настоящее время ведет генеральная прокуратура.
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4 декабря, 15:16
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2011-2019 годах
Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой выдать организатора взрывов в метро Москвы, который был убит в августе текущего года в Берлине, но не нашла понимания, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Париже в ночь на вторник. Он также заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии являлся боевиком, был одним из организаторов взрывов в московском метро. Россия будет "делать все для того, чтобы в этом разобраться и помочь нашим немецким коллегам" в расследовании, добавил президент.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что дело об убийстве в Берлине не связано с российским государством и официальными органами. По его словам, он решительно отвергает "какую-то связь этого происшествия, этого убийства с официальной Россией".
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ГерманияУбийство гражданина Грузии в БерлинеГеза Андреас фон ГайрМИД РФВ мире
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