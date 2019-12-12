В Челябинске будут судить напавшего на женщину в подъезде мужчину

"Прокуратура Калининского района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Челябинска… Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Челябинска", - говорится в сообщении.

Он обвиняется "покушении на насильственные действия сексуального характера с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, соединенных с угрозой убийством", уточняется в сообщении.

Прокуратура пояснила, что 5 октября обвиняемый в резиновых перчатках и капроновом чулке на голове напал на женщину в лифте дома в Челябинске. На лестничной площадке он застегнул на женщине наручники и пытался совершить насильственные действия сексуального характера, но женщина оказала сопротивление, также в подъезд вошли люди.