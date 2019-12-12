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В Челябинске будут судить напавшего на женщину в подъезде мужчину
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РИА Новости

В Челябинске будут судить напавшего на женщину в подъезде мужчину

11:02 12.12.2019
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 12 дек – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Челябинска, напавшего ночью в подъезде жилого дома на женщину, на которую он надел наручники и пытался совершить насильственные действия, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры региона.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилась информация о якобы появлении в городе маньяка. Мужчина напал на женщину в доме №291 по проспекту Победы около 4 утра 5 октября, забежав за ней в подъезд. Он ее избил и хотел изнасиловать, но соседи его спугнули, утверждают местные жители.
Руки в наручниках
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Позже СК сообщил, что подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде ареста.
"Прокуратура Калининского района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Челябинска… Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Челябинска", - говорится в сообщении.
Он обвиняется "покушении на насильственные действия сексуального характера с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, соединенных с угрозой убийством", уточняется в сообщении.
Прокуратура пояснила, что 5 октября обвиняемый в резиновых перчатках и капроновом чулке на голове напал на женщину в лифте дома в Челябинске. На лестничной площадке он застегнул на женщине наручники и пытался совершить насильственные действия сексуального характера, но женщина оказала сопротивление, также в подъезд вошли люди.
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Следственный комитет РФЧелябинскПроисшествия
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