В Сирии начал работу пятнадцатый российско-турецкий патруль

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пятнадцатый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе, сообщает Пятнадцатый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе, сообщает Минобороны РФ

"С 10.00 12 декабря пятнадцатый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к западу от населенного пункта Эль-Камышлы. Воздушное патрулирование района осуществляют экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что совместное патрулирование ведется по маршруту от пункта таможенного перехода населенного пункта и проходит на запад вдоль сирийско-турецкой границы. Сообщается, что на маршруте патруль инспектирует обстановку в сирийских населенных пунктах.

В состав совместного патруля входят восемь единиц военной техники – бронированные автомобили "Тигр" и бронетранспортеры БТР-80 российской военной полиции и бронеавтомобили "Kirpi" вооруженных сил Турции, а также около 50 военнослужащих обоих государств. Кроме того, мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивает беспилотник "Орлан-10" ВС РФ.