В Дагестане с начала года построено 667 тысяч квадратных метров жилья

МАХАЧКАЛА, 12 дек – РИА Новости . В Дагестане за 10 месяцев текущего года введено в эксплуатацию 667 тысяч квадратных метров жилья, что на 21,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Всего за рассматриваемый период введено 667 тысяч квадратных метров жилья (на 21,3% больше, чем в 2018 году). Объем строительства составил 124,3 миллиарда рублей (рост на 6,6% к аналогичному периоду прошлого года). Темп роста ввода жилых домов также сложился выше средних значений показателей в целом по РФ. В текущем году в республике планируется ввести 980 тысяч квадратных метров жилых помещений", - говорится в сообщении со ссылкой на министра экономики и территориального развития республики Гаджи Султанова.