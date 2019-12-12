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Шапка - Республика Дагестан
Республика Дагестан
2019-12-12T10:29+0300
https://ria.ru/20191212/1562301751.html
В Дагестане с начала года построено 667 тысяч квадратных метров жилья
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РИА Новости

В Дагестане с начала года построено 667 тысяч квадратных метров жилья

10:29 12.12.2019
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© РИА Новости / Мария ВащукМахачкала
Махачкала
© РИА Новости / Мария Ващук
МАХАЧКАЛА, 12 дек – РИА Новости. В Дагестане за 10 месяцев текущего года введено в эксплуатацию 667 тысяч квадратных метров жилья, что на 21,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Эти данные были озвучены на заседании правительства региона, где обсуждались предварительным итоги социально-экономического развития в 2019 году.
"Всего за рассматриваемый период введено 667 тысяч квадратных метров жилья (на 21,3% больше, чем в 2018 году). Объем строительства составил 124,3 миллиарда рублей (рост на 6,6% к аналогичному периоду прошлого года). Темп роста ввода жилых домов также сложился выше средних значений показателей в целом по РФ. В текущем году в республике планируется ввести 980 тысяч квадратных метров жилых помещений", - говорится в сообщении со ссылкой на министра экономики и территориального развития республики Гаджи Султанова.
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Как отметили в пресс-службе, в Дагестане параллельно ведется работа по пресечению самовольного жилищного строительства. "Возведение более 400 многоэтажек было приостановлено до проведения обследования на предмет качества и соответствия СНиП. Глава Дагестана Владимир Васильев главным критерием считает обеспечение безопасности граждан. В настоящее время Минстрой России рассматривает возможность выделения региону 210 миллионов рублей для обследования указанных домов на предмет качества строительства", - уточнили в пресс-службе.
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Республика ДагестанВладимир ВасилевМинистерство строительства и ЖКХ РФМахачкала
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