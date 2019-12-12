В МИД Турции оценили последствия от американских санкций из-за С-400

В среду комитет по международным делам сената США принял законопроект о введении санкций против Турции в связи с закупкой С-400. Согласно опубликованному на сайте комитета законопроекту, "приобретение Турцией С-400 является поводом для санкций" в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Документ ограничивает продажу американского оружия Турции и вводит санкции против тех турецких официальных лиц, которые отвечают за поставки оружия для военной операции Анкары в Сирии.
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"Мы знаем, по каким мотивам в комитете по международным делам сената США был принят законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении нашей страны из-за нашей операции "Источник мира" (в Сирии) и С-400. Это связано с глубоким разочарованием, вызванным тяжелым ударом, который мы нанесли по проекту, тщательно готовившемуся в течение длительного времени", - говорится в заявлении.
"Инициативы, проводимые в последнее время по внутриполитическим причинам в обеих палатах конгресса и поддерживаемые известными антитурецкими кругами, являются новым проявлением неуважения к нашим суверенным решениям по национальной безопасности. Эти инициативы не имеют и не дадут ничего, кроме ущерба турецко-американским отношениям", - отмечается в документе.
МИД Турции напоминает, что Анкара дала необходимые разъяснения по поводу законопроекта подобного содержания, который палата представителей приняла в конце октября.
"Законопроект, который на этот раз был внесен в повестку дня сената, показывает, что объяснения, которые мы делаем, не воспринимаются. Призываем конгресс США занять конструктивную позицию и действовать здраво, чтобы не навредить нашим общим целям, которые были в последние недели подтверждены на самом высоком уровне в направлении развития турецко-американских отношений", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.
Вчера, 12:50Сказано в эфиреЗакроет ли Турция американские базы в случае санкций? Мнение экспертаТурция пригрозила закрыть американскую базу Инджирлик в случае санкций из-за покупки российских систем ПВО С-400. В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов высказал свой взгляд на ситуацию.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.