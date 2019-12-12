В МИД Турции оценили последствия от американских санкций из-за С-400

"Законопроект, который на этот раз был внесен в повестку дня сената, показывает, что объяснения, которые мы делаем, не воспринимаются. Призываем конгресс США занять конструктивную позицию и действовать здраво, чтобы не навредить нашим общим целям, которые были в последние недели подтверждены на самом высоком уровне в направлении развития турецко-американских отношений", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.