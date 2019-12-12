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2019-12-12T09:21+0300
https://ria.ru/20191212/1562299425.html
Аэропорт Ливерпуля возобновил работу после ЧП с частным самолетом
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РИА Новости

Аэропорт Ливерпуля возобновил работу после ЧП с частным самолетом

09:21 12.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАэропорт
Аэропорт
© РИА Новости / Максим Блинов
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Аэропорт. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Аэропорт Ливерпуля, временно закрытый в среду после того, как частный съехал со взлетно-посадочной полосы, возобновил работу, сообщается в Twitter-аккаунте воздушной гавани.
"Мы можем подтвердить, что нормальная работа возобновлена. Мы еще раз хотим извиниться за причиненные пассажирам неудобства", - заявил официальный представитель аэропорта.
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Инцидент с самолетом произошел около 6:00 утра (9:00 мск) в среду. По словам официального представителя аэропорта, на борту воздушного судна находились три члена экипажа и один пассажир, в результате происшествия никто не пострадал. Из-за инцидента аэропорт временно прекратил прием и отправку рейсов.
Как сообщала газета Evening Standard, на борту самолета находился совладелец английского футбольного клуба "Ливерпуль" Майк Гордон. Как отмечает издание, Гордон прибыл в Ливерпуль из США для участия в нескольких встречах, которые он в итоге смог посетить, как и было запланировано.
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