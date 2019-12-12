Аэропорт Ливерпуля возобновил работу после ЧП с частным самолетом

"Мы можем подтвердить, что нормальная работа возобновлена. Мы еще раз хотим извиниться за причиненные пассажирам неудобства", - заявил официальный представитель аэропорта.

Как сообщала газета Evening Standard, на борту самолета находился совладелец английского футбольного клуба "Ливерпуль" Майк Гордон. Как отмечает издание, Гордон прибыл в Ливерпуль из США для участия в нескольких встречах, которые он в итоге смог посетить, как и было запланировано.