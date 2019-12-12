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Четверть россиян боится увольнения, показал опрос
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РИА Новости

Четверть россиян боится увольнения, показал опрос

09:31 12.12.2019 (обновлено: 09:36 12.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил МордасовТрудовая книжка
Трудовая книжка
© РИА Новости / Михаил Мордасов
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Больше четверти россиян (26%) считают, что их могут уволить. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса HeadHunter, с которыми ознакомилась газета "Известия".
Респондентам задавали вопрос, существует ли для них угроза увольнения. "Точно да" ответили 9% опрошенных, "Скорее, да" — 17%. 30% предположили, что их вряд ли уволят, 33% уверены в том, что сохранят свое место. Еще 10% затруднились с ответом.
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Меньше других увольнения опасаются работники сфер науки и образования, добычи сырья и консультирования. Больше остальных переживают сотрудники отрасли безопасности, банков и инвестиций, а также управления персоналом.
Между тем, по данным министерства труда, в ближайшие пару месяцев работодатели планируют уволить примерно 281 тысячу человек — это 0,4% рабочей силы по всей стране.
Опрос проводился в четвертом квартале 2019 года. В нем приняли участие 20,5 тысяч человек.
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