Четверть россиян боится увольнения, показал опрос

Респондентам задавали вопрос, существует ли для них угроза увольнения. "Точно да" ответили 9% опрошенных, "Скорее, да" — 17%. 30% предположили, что их вряд ли уволят, 33% уверены в том, что сохранят свое место. Еще 10% затруднились с ответом.