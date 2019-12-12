Компания Росатома сейчас не собирается возобновлять работы в Фордо

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ сейчас не рассматривает возможность возобновления работ по проекту производства стабильных (нерадиоактивных) изотопов в иранском Фордо, говорится в заявлении ТВЭЛ, поступившем в РИА Новости.
"В связи с недавними заявлениями Организации по атомной энергии Ирана и посольства Исламской Республики Иран в Москве относительно проекта по реконфигурации двух каскадов газовых центрифуг на объекте Фордо на производство стабильных изотопов АО "ТВЭЛ" считает необходимым сообщить следующее. Вследствие одностороннего решения иранской стороны о подаче гексафторида урана на центрифужные каскады на объекте Фордо какие-либо работы по налаживанию там производства стабильных изотопов остановлены", - говорится в заявлении. "Возможность возобновления этих работ в силу технологических причин в настоящее время не рассматривается", - отметила компания.
Российская сторона приостановила проект по перепрофилированию завода в иранском Фордо из-за начала обогащения урана на нем, об этом компания ТВЭЛ сообщила 5 декабря. С 2017 года специалисты ТВЭЛ в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе работали над проектом модификации двух каскадов газовых центрифуг на предприятии в Фордо для производства стабильных изотопов теллура и ксенона в медицинских целях.
Однако после 6 ноября Иран отказался от выполнения части обязательств по ядерной сделке, начав обогащение урана в Фордо, что сделало технически невозможным производство стабильных изотопов в том же помещении, где идет обогащение урана.
Посольство Ирана в Москве 6 декабря сообщило в своем Telegram-канале, что Росатом намерен возобновить работы по стабильным изотопам на объекте в Фордо после устранения технических проблем.