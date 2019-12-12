Компания Росатома сейчас не собирается возобновлять работы в Фордо

"В связи с недавними заявлениями Организации по атомной энергии Ирана и посольства Исламской Республики Иран в Москве относительно проекта по реконфигурации двух каскадов газовых центрифуг на объекте Фордо на производство стабильных изотопов АО "ТВЭЛ" считает необходимым сообщить следующее. Вследствие одностороннего решения иранской стороны о подаче гексафторида урана на центрифужные каскады на объекте Фордо какие-либо работы по налаживанию там производства стабильных изотопов остановлены", - говорится в заявлении. "Возможность возобновления этих работ в силу технологических причин в настоящее время не рассматривается", - отметила компания.