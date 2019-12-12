Колонна МЧС c гуманитарной помощью прибыла в Донецк

ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России с детскими продуктовыми наборами прибыла в Донецк, сообщили в четверг в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"В ДНР прибыл 95-й по счету гуманитарный конвой от МЧС Российской Федерации. В состав гуманитарного конвоя вошли детские продуктовые наборы", - сказали РИА Новости в МЧС ДНР.
На данный момент идет разгрузка гуманитарной помощи.
Предыдущая автоколонна прибыла в Донбасс 5 декабря.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период колонны МЧС привезли на территорию юго-востока Украины свыше 83 тысяч тонн гуманитарных грузов.