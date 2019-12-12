Колонна МЧС c гуманитарной помощью прибыла в Донецк

Рада предложила на год продлить закон об особом статусе Донбасса

Рада предложила на год продлить закон об особом статусе Донбасса

Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период колонны МЧС привезли на территорию юго-востока Украины свыше 83 тысяч тонн гуманитарных грузов.