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2019-12-12T09:12+0300
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Колонна МЧС c гуманитарной помощью прибыла в Донецк
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РИА Новости

Колонна МЧС c гуманитарной помощью прибыла в Донецк

09:12 12.12.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкАвтомобиль 74-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. 22 февраля 2018
Автомобиль 74-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. 22 февраля 2018
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России с детскими продуктовыми наборами прибыла в Донецк, сообщили в четверг в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.
ДНР прибыл 95-й по счету гуманитарный конвой от МЧС Российской Федерации. В состав гуманитарного конвоя вошли детские продуктовые наборы", - сказали РИА Новости в МЧС ДНР.
На данный момент идет разгрузка гуманитарной помощи.
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Предыдущая автоколонна прибыла в Донбасс 5 декабря.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период колонны МЧС привезли на территорию юго-востока Украины свыше 83 тысяч тонн гуманитарных грузов.
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