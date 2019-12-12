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РИА Наука
2019-12-12T03:38+0300
https://ria.ru/20191212/1562296176.html
В ГД предложили установить в России День памяти жертв освоения космоса
https://cdn23.img.ria.ru/images/155255/66/1552556667_0:99:1920:1179_1036x0_80_0_0_7b8fd872f4ef9f2ede8fbf53f49cd7de.jpg
РИА Новости

В ГД предложили установить в России День памяти жертв освоения космоса

03:38 12.12.2019
4790
CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС
CC0 / skeeze /
Вид Земли с МКС. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин попросил главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина выступить с инициативой об установлении 24 октября Днем памяти погибших при освоении космоса.
"Двадцать четвертого октября 1960 года при подготовке к первому испытательному пуску межконтинентальной баллистической ракеты Р-16 на космодроме Байконур произошла одна из самых страшных катастроф в истории мирового ракетостроения, известная как "Катастрофа Неделина", - пишет Шерин в своем обращении (копия есть в распоряжении РИА Новости).
Он отмечает, что спустя три года 24 октября на космодроме Байконур в одной из боевых шахт ракеты Р-9 произошел пожар, тогда погибли 8 человек. Депутат пишет, что в течение многих лет 24 октября на Байконуре является днем памяти погибших, в этот день проводятся митинги, к мемориалам возлагают цветы.
"В 2020 году будет отмечаться трагическая годовщина с момента катастрофы на Байконуре, и я считаю необходимым к этой дате внести поправку в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России" от 13.03.1995 № 32-ФЗ и установить в качестве памятной даты России 24 октября как День памяти и скорби по погибшим при освоении космоса", - говорится в письме депутата.
"Прошу Вас выступить с инициативой об установлении 24 октября в качестве памятной даты Дня памяти и скорби по погибшим при освоении космоса", - обратился Шерин к Рогозину.
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РИА НаукаАлександр ШеринКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинРоссия
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