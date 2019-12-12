Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на высоту 3,5 километра

"В четверг в 9.00 (1.00 мск) зафиксирован очередной пепловый выброс высотой 3,5 километра на Эбеко. Шлейф распространился приблизительно на 5 км к северо-востоку от вулкана и частично мог зацепить Северо-Курильск. Для Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для местной авиации", - рассказала собеседница агентства.

По словам Чибисовой, активность вулкана не прекращается уже долгое время, но из-за низкой облачности не всегда удается проследить высоту пеплового выброса. В основном он варьируется от 1,5 до 2,5 километра.