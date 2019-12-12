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США готовы рассмотреть предложения по корейскому урегулированию
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РИА Новости

США готовы рассмотреть предложения по корейскому урегулированию

01:53 12.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКНДР
КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
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КНДР. Архивное фото
ООН, 12 дек - РИА Новости. США готовы рассмотреть предложения партнеров, которые могут приблизить реализацию сингапурских договоренностей американского и северокорейского лидеров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, заявила американский постпред при ООН Келли Крафт.
Ранее на заседании Совбеза ООН постпред РФ Василий Небезня заявил, что настало время принять политическую резолюцию Совета по ситуации на Корейском полуострове.
"Любое обсуждение новой дорожной карты или резолюции СБ ООН должно учитывать реальность, которая заключается в том, что за последние полтора года КНДР продолжала развивать свои запрещенные программы и неоднократно отказывалась от участия в устойчивом дипломатическом диалоге", - сказала Крафт.
"Мы осознаем необходимость для сбалансированной договоренности и параллельных действий, которые снимут обеспокоенности всех сторон. Мы рады рассмотреть выдвинутые нашими партнерами идеи, которые могут приблизить достижение соглашения, о котором условились президент Трамп и председатель Ким в Сингапуре", - добавила она.
После заседания Совбеза в общении с журналистами Небензя пояснил, что резолюция, о которой он говорил, должна была бы придать импульс переговорам и денуклеаризации, а также решению вопроса гарантий безопасности и стабильности в Северо-Восточной Азии.
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встречались уже трижды: первый саммит прошел в 2018 году в Сингапуре, затем второй в феврале 2019 года - в Ханое, в июне текущего года лидеры двух стран провели символическую встречу на территории демилитаризованной зоны в Пханмунджоме.
После неудачного саммита КНДР-США в Ханое диалог застопорился. Вашингтон требовал от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечала, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.
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Келли КрафтДональд ТрампКим Чен ЫнКНДРСШАВ мире
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