Сотрудница Нацбанка Украины заявила об угрозах жизни

КИЕВ, 12 дек - РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту получения угроз должностным лицом Национального банка Украины, сообщила в среду пресс-служба столичной полиции.

Ранее Национальный банк Украины заявил о давлении со стороны олигарха Игоря Коломойского и обратился к правоохранителям с просьбой не допустить противоправных действий. В Нацбанке полагают, что целью атаки является создание "управляемого информационного хаоса, чтобы дискредитировать НБУ и реформу по очистке банковского сектора, сменить руководство и в будущем прибегнуть к ручному управлению регулятором". Позже замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила о начале личного преследовании должностных лиц регулятора.

"В полицию с заявлением обратилось должностное лицо Национального банка Украины, которая сообщила, что получила на свой номер телефона СМС с содержанием относительно угроз собственной жизни и здоровью", - говорится в сообщении.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статьям "Угроза убийством", "Угроза уничтожения имущества" и "Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг". Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций Приватбанка. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям.