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Сотрудница Нацбанка Украины заявила об угрозах жизни
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РИА Новости

Сотрудница Нацбанка Украины заявила об угрозах жизни

00:47 12.12.2019 (обновлено: 00:48 12.12.2019)
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© Фото : Страница Нацбанка Украины в сети FacebookЗдание Национального банка Украины в Киеве
Здание Национального банка Украины в Киеве
© Фото : Страница Нацбанка Украины в сети Facebook
Здание Национального банка Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 12 дек - РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту получения угроз должностным лицом Национального банка Украины, сообщила в среду пресс-служба столичной полиции.
Ранее Национальный банк Украины заявил о давлении со стороны олигарха Игоря Коломойского и обратился к правоохранителям с просьбой не допустить противоправных действий. В Нацбанке полагают, что целью атаки является создание "управляемого информационного хаоса, чтобы дискредитировать НБУ и реформу по очистке банковского сектора, сменить руководство и в будущем прибегнуть к ручному управлению регулятором". Позже замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила о начале личного преследовании должностных лиц регулятора.
"В полицию с заявлением обратилось должностное лицо Национального банка Украины, которая сообщила, что получила на свой номер телефона СМС с содержанием относительно угроз собственной жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статьям "Угроза убийством", "Угроза уничтожения имущества" и "Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг". Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций Приватбанка. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям.
Суд в Киеве в апреле 2019 года признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор его купли-продажи. Решение было принято по иску Коломойского. НБУ обжаловал решения о незаконности национализации Приватбанка. Кассационный хозяйственный суд Украины приостановил процесс признания национализации Приватбанка недействительной до окончательных выводов Верховного суда по этому вопросу.
Отделение ПриватБанка
7 декабря, 14:16
В Киеве разрабатывают закон, не дающий вернуть Приватбанк Коломойскому
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