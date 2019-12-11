Собянин рассказал, когда поезда на МЦД полностью заменят на "Иволги"

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о планах ускорить обновление поездов на московских центральных диаметрах, в течение месяца может быть принято решение о том, что поезда полностью заменят на новые "Иволги" в течение одного года.
Он напомнил, что ранее было принято решение обновить полностью состав поездов на первых двух московских центральных диаметрах на новые поезда "Иволга" за два года.
Вчера, 14:51Московские центральные диаметры (МЦД)
"Мы приняли решение ускорить обновление. Я думаю, что мы с коллегами в ближайший месяц обсудим. И наверное, все-таки будем ускорять и обновлять состав не в течение двух лет, а в течение года. Технические возможности такие мы видим, я думаю, что в течение месяца мы примем такое решение", - сказал Собянин в программе "Прямой диалог с мэром" на канале ТВ Центр.