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2019-12-11T21:05+0300
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Собянин рассказал, когда поезда на МЦД полностью заменят на "Иволги"
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РИА Новости

Собянин рассказал, когда поезда на МЦД полностью заменят на "Иволги"

21:05 11.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажир в поезде Московского центрального диаметра
Пассажир в поезде Московского центрального диаметра
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о планах ускорить обновление поездов на московских центральных диаметрах, в течение месяца может быть принято решение о том, что поезда полностью заменят на новые "Иволги" в течение одного года.
Он напомнил, что ранее было принято решение обновить полностью состав поездов на первых двух московских центральных диаметрах на новые поезда "Иволга" за два года.
Московские центральные диаметры
Вчера, 14:51
Московские центральные диаметры (МЦД)
"Мы приняли решение ускорить обновление. Я думаю, что мы с коллегами в ближайший месяц обсудим. И наверное, все-таки будем ускорять и обновлять состав не в течение двух лет, а в течение года. Технические возможности такие мы видим, я думаю, что в течение месяца мы примем такое решение", - сказал Собянин в программе "Прямой диалог с мэром" на канале ТВ Центр.
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Московские центральные диаметры (МЦД)Сергей СобянинМоскваОбщество
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