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Британский премьер Джонсон не приедет на саммит ЕС, сообщил источник
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РИА Новости

Британский премьер Джонсон не приедет на саммит ЕС, сообщил источник

16:44 11.12.2019
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© Фото : пресс-служба премьер-министра Греции Борис Джонсон
Борис Джонсон
© Фото : пресс-служба премьер-министра Греции
Борис Джонсон. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Британский премьер Борис Джонсон не будет принимать участие в саммите ЕС 12-13 декабря в Брюсселе, его будет представлять глава Евросовета Шарль Мишель, сообщил в среду журналистам в Брюсселе высокопоставленный источник в структурах ЕС.
В Великобритании пройдут досрочные выборы в парламент. Одной из тем в повестке евросаммита будет тематика Brexit.
"Вне зависимости от результатов выборов, позиция ЕС уже понятна - мы готовы начать переговоры по будущим рамкам отношений, как только состоится Brexit. Мы считаем, что граждане и бизнес ЕС заслуживают определенности", - сказал чиновник.
"Что касается присутствия премьера Джонсона, то я могу подтвердить, что он не будет присутствовать. Он будет представлен председателем Евросовета", - добавил он, отметив, что такая процедура предусмотрена соглашениями.
Представитель европейских структур добавил, что углубленные дискуссии по тематике Brexit на саммите все-таки не планируются, лидеры обсудят в целом подготовку к Brexit.
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ЕвросоветШарль МишельБорис ДжонсонБрюссельВеликобританияВ мире
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