Британский премьер Джонсон не приедет на саммит ЕС, сообщил источник

БРЮССЕЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Британский премьер Британский премьер Борис Джонсон не будет принимать участие в саммите ЕС 12-13 декабря в Брюсселе, его будет представлять глава Евросовета Шарль Мишель, сообщил в среду журналистам в Брюсселе высокопоставленный источник в структурах ЕС.

В Великобритании пройдут досрочные выборы в парламент. Одной из тем в повестке евросаммита будет тематика Brexit.

"Вне зависимости от результатов выборов, позиция ЕС уже понятна - мы готовы начать переговоры по будущим рамкам отношений, как только состоится Brexit. Мы считаем, что граждане и бизнес ЕС заслуживают определенности", - сказал чиновник.

"Что касается присутствия премьера Джонсона, то я могу подтвердить, что он не будет присутствовать. Он будет представлен председателем Евросовета", - добавил он, отметив, что такая процедура предусмотрена соглашениями.