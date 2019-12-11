РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-11T16:31+0300
https://ria.ru/20191211/1562279102.html
МИД предупредил россиян о ливнях и угрозе подтоплений в Анталье
https://cdn22.img.ria.ru/images/152883/25/1528832579_41:430:2917:2048_1036x0_80_0_0_210b7c81ec4f6dfea99dfd3dc0665e3c.jpg
РИА Новости

МИД предупредил россиян о ливнях и угрозе подтоплений в Анталье

16:31 11.12.2019
206
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян об обильных осадках, сильном ветре и угрозе подтоплений в турецкой Анталье в среду и четверг.
"Турция - 11-12 декабря в провинции Анталья действует метеопредупреждение: обильные осадки и шквалистый ветер; угроза подтоплений; возможно ограничение дорожного движения", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
Бар у бассейна в аквапарке Анталии
25 ноября, 15:37Туризм
В турецкую Анталью треть туристов прилетает из России
100000
Обсудить 0
Анталья (провинция)МИД РФВ мире
Рекомендуем
Прохожие на Красной площади в Москве
Климатолог рассказал, когда зима в Москве станет европейской
Новый заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин
Генпрокуратура России обеспокоена милитаризацией у границ Южной Осетии
Елочные украшения на дереве
Полиция начала проверку после кражи елки из уральского детсада
Мужчина проходит мимо предвыборных плакатов в Айн-Усера, Алжир
В столице Алжира накануне выборов президента начались протесты
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
ГД поддержала отмену штрафа за показ нацистских символов для учебы
Кирилл Вышинский на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Вышинский подготовит для Путина списки преследуемых на Украине крымчан
XII форум крупного бизнеса Кто создает экономику России
Мурманский губернатор поблагодарил силовиков за предотвращение теракта
Здание Государственной Думы РФ
Госдума поддержала расширение действия антитабачного закона
В больнице
В Крыму пять школьников отравились жевательным табаком
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент США Дональд Трамп в Белом доме
Эксперт прокомментировал фотографию Лаврова и Трампа после переговоров
Министерство финансов США в Вашингтоне
США расширили санкции в отношении Ирана
Актеры Арчи Йетс, Элли Кемпер и Роб Делани
Объявлен актерский состав перезапуска фильма "Один дома"
Скорая помощь в Пекине, КНР
В Китае в ДТП с участием автобуса пострадали 53 человека
C-130J Hercules
Россия помогает чилийским спасателям в поисках пропавшего самолета
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Суд в Одессе отстранил от должности директора сгоревшего колледжа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Ученые рассказали, как выстроить диалог между Россией и ЕС
09:00Ученые выяснили, кому больше подходит конкуренция, а кому – кооперация
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
08:26Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
08:21В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
08:06Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
07:56Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
07:38В Удмуртии уволили тренера спортшколы, избившую волейболисток на матче
07:28В Милане открылись "Новые галереи Леонардо"
07:23Ученые рассказали об опасности дневного сна
07:23В храме Христа Спасителя проходит прощание с Юрием Лужковым
07:22В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
07:16В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили тела
07:07В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками
07:03Туристов из США и ЕС пригласили провести новогодние праздники в Крыму
06:54В Приморье 266 автомобилей пострадали в авариях в снежный циклон
06:51Названы самые популярные города для путешествий на Рождество в декабре
Лента новостейМолния