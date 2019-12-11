МИД предупредил россиян о ливнях и угрозе подтоплений в Анталье

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян об обильных осадках, сильном ветре и угрозе подтоплений в турецкой Анталье в среду и четверг.
"Турция - 11-12 декабря в провинции Анталья действует метеопредупреждение: обильные осадки и шквалистый ветер; угроза подтоплений; возможно ограничение дорожного движения", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
25 ноября, 15:37ТуризмВ турецкую Анталью треть туристов прилетает из России