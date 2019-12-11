Мурманский губернатор поблагодарил силовиков за предотвращение теракта

"Я хочу поблагодарить наших коллег из ФСБ за чёткую, слаженную оперативную работу по поиску преступника. Это показывает, что органы государственной безопасности работают эффективно и обеспечивают спокойную жизнь нашим жителям", — сказал Чибис журналистам.