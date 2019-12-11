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Мурманский губернатор поблагодарил силовиков за предотвращение теракта
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РИА Новости

Мурманский губернатор поблагодарил силовиков за предотвращение теракта

16:27 11.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкXII форум крупного бизнеса "Кто создает экономику России"
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© РИА Новости / Илья Питалев
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МУРМАНСК, 11 дек — РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выразил благодарность силовым структурам, которые обезвредили подозреваемого в экстремизме, готовившего теракт.

"Я хочу поблагодарить наших коллег из ФСБ за чёткую, слаженную оперативную работу по поиску преступника. Это показывает, что органы государственной безопасности работают эффективно и обеспечивают спокойную жизнь нашим жителям", — сказал Чибис журналистам.

В среду ФСБ сообщила о пресечении деятельности сторонника украинской экстремистской организации "Правый сектор"*, который готовил теракт у административного здания в Мурманске. Задержать его удалось во время попытки достать самодельное взрывное устройство из тайника.

*Запрещенная в России экстремистская организация
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Правый секторАндрей ЧибисФСБ РФМурманскМурманская областьПроисшествия
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