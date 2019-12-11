Мурманский губернатор поблагодарил силовиков за предотвращение теракта

МУРМАНСК, 11 дек — РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выразил благодарность силовым структурам, которые обезвредили подозреваемого в экстремизме, готовившего теракт.
"Я хочу поблагодарить наших коллег из ФСБ за чёткую, слаженную оперативную работу по поиску преступника. Это показывает, что органы государственной безопасности работают эффективно и обеспечивают спокойную жизнь нашим жителям", — сказал Чибис журналистам.
В среду ФСБ сообщила о пресечении деятельности сторонника украинской экстремистской организации "Правый сектор"*, который готовил теракт у административного здания в Мурманске. Задержать его удалось во время попытки достать самодельное взрывное устройство из тайника.
*Запрещенная в России экстремистская организация
*Запрещенная в России экстремистская организация
10 декабря, 11:24В ФСБ заявили о снижении числа преступлений, связанных с терроризмом