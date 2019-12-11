ГД приняла в I чтении проект об упрощенной идентификации в лотереях

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит операторам лотерей не проводить идентификацию их участников при выигрышах на сумму менее 15 тысяч рублей.
Законопроект, внесенный правительством РФ, при этом относит операторов лотерей в случаях выплат выигрышей по договору об участии в лотерее к организациям, осуществляющим операции с деньгами и иным имуществом. Соответственно, на них будут распространяться требования закона о противодействии легализации преступных доходов.
Таким образом, отмена обязательной идентификации не будет распространяться на случаи, когда возникает подозрение, что это происходит в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Помимо этого, операторам лотерей законопроектом предоставляется право передавать проведение идентификации участников, в том числе упрощенной, иным лицам. Исходя из законопроекта, право проведения такой идентификации может быть передано другому оператору лотереи, кредитной организации, "Почте России" или сотовому оператору.
Упрощенная идентификация, согласно документу, будет возможна при выплате выигрыша, не превышающего 100 тысяч рублей.