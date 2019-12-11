ГД приняла в I чтении проект об упрощенной идентификации в лотереях

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. приняла в первом чтении законопроект, который позволит операторам лотерей не проводить идентификацию их участников при выигрышах на сумму менее 15 тысяч рублей. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит операторам лотерей не проводить идентификацию их участников при выигрышах на сумму менее 15 тысяч рублей.

Законопроект, внесенный правительством РФ, при этом относит операторов лотерей в случаях выплат выигрышей по договору об участии в лотерее к организациям, осуществляющим операции с деньгами и иным имуществом. Соответственно, на них будут распространяться требования закона о противодействии легализации преступных доходов.

Таким образом, отмена обязательной идентификации не будет распространяться на случаи, когда возникает подозрение, что это происходит в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Помимо этого, операторам лотерей законопроектом предоставляется право передавать проведение идентификации участников, в том числе упрощенной, иным лицам. Исходя из законопроекта, право проведения такой идентификации может быть передано другому оператору лотереи, кредитной организации, "Почте России" или сотовому оператору.