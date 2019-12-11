РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-11T14:38+0300
https://ria.ru/20191211/1562258476.html
ГД приняла в I чтении проект об упрощенной идентификации в лотереях
https://cdn23.img.ria.ru/images/155096/58/1550965843_0:0:3542:1992_1036x0_80_0_0_143a7b0dd7e7ed90efc34aaa5b810e1e.jpg
РИА Новости

ГД приняла в I чтении проект об упрощенной идентификации в лотереях

14:38 11.12.2019
528
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит операторам лотерей не проводить идентификацию их участников при выигрышах на сумму менее 15 тысяч рублей.
Законопроект, внесенный правительством РФ, при этом относит операторов лотерей в случаях выплат выигрышей по договору об участии в лотерее к организациям, осуществляющим операции с деньгами и иным имуществом. Соответственно, на них будут распространяться требования закона о противодействии легализации преступных доходов.
Таким образом, отмена обязательной идентификации не будет распространяться на случаи, когда возникает подозрение, что это происходит в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Помимо этого, операторам лотерей законопроектом предоставляется право передавать проведение идентификации участников, в том числе упрощенной, иным лицам. Исходя из законопроекта, право проведения такой идентификации может быть передано другому оператору лотереи, кредитной организации, "Почте России" или сотовому оператору.
Упрощенная идентификация, согласно документу, будет возможна при выплате выигрыша, не превышающего 100 тысяч рублей.
Лотерейные шары
Вчера, 13:47
Купивший через приложение лотерейный билет житель Уфы стал миллионером
501001
Обсудить 0
Госдума РФПочта РоссииМоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Схемы обналичивания денег стали крупнее, заявил Росфинмониторинг
Вагон-ресторан поезда Москва-Владивосток
РЖД готовят новую концепцию питания в поездах
Кадр из мультфильма Холодное сердце
Саундтрек "Холодного сердца 2" возглавил чарт Billboard 200
Открытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе
Мобильные операторы решили создать СП по расчистке частот для 5G
Пациентка в поликлинике
Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС
Нефтеперерабатывающий завод ORLEN
Orlen предъявил претензии российским нефтяникам за загрязненную нефть
Вид на остров Хоккайдо с острова Кунашир
У берегов Японии нашли пустой пропавшую российскую лодку
Заседание Совета Федерации РФ
Совет Федерации одобрил закон об отмене банковского роуминга
Атомный ледокол 50 лет Победы на географическом Северном полюсе
Ученые подтвердили право России на расширение шельфа в Арктике
Густав Климт. Девушка. 1916
В Италии в стене нашли украденную картину Климта "Портрет женщины"
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Глава Южной Осетии передал РПЦ мощи мученика Иоанна Воина
Сотрудник в офисе
"Лаборатория Касперского" нашла уязвимость "нулевого дня" в Windows
Кадры задержания сторонника Правого сектора*, планировавшего теракт в Мурманске
Сторонник "Правого сектора"* планировал совершить теракт в Мурманске
Пассажир московского метро проверяет счет электронного кошелька транспортной карты Тройка с помощью силиконового браслета
Идентификацию владельцев электронных кошельков могут упростить
Запуск сортировочного центра по обработке заказов интернет-магазинов в Новосибирске
Осипов: снижение порога беспошлинного ввоза посылок будет обсуждаться
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07Источник: МИД огласит послу ФРГ ответные меры на высылку дипломатов
09:04Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16 человек
09:04Российские туристы выбрали города для новогоднего отдыха с детьми
09:03В Новокузнецке ввели режим "черного неба"
09:00Ученые рассказали, как выстроить диалог между Россией и ЕС
09:00Ученые выяснили, кому больше подходит конкуренция, а кому – кооперация
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
08:26Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
08:21В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
08:06Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
07:56Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
07:38В Удмуртии уволили тренера спортшколы, избившую волейболисток на матче
07:28В Милане открылись "Новые галереи Леонардо"
07:23Ученые рассказали об опасности дневного сна
07:23В храме Христа Спасителя проходит прощание с Юрием Лужковым
07:22В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
07:16В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили тела
Лента новостейМолния