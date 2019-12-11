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2019-12-11T20:13+0300
https://ria.ru/20191211/1562249099.html
Вызов экстренной помощи для инвалидов на Сахалине стал доступнее
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РИА Новости

Вызов экстренной помощи для инвалидов на Сахалине стал доступнее

11:55 11.12.2019 (обновлено: 20:13 11.12.2019)
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© Фото предоставлено департаментом информационной политики Сахалинской областиОператор центра обработки вызовов принимает вызовы жителей Сахалинской области
Оператор центра обработки вызовов принимает вызовы жителей Сахалинской области
© Фото предоставлено департаментом информационной политики Сахалинской области
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Чтобы упростить систему вызова экстренных служб инвалидам по слуху и зрению в Сахалинской области, в столице региона установили 47 терминалов связи, с помощью которых можно сообщить о происшествии.
Для соединения с экстренными службами нужно просто нажать кнопку на стенде, далее сигнал поступает в центр обработки вызовов системы 112 и к терминалу направляются бригады, находящиеся поблизости. Этой услугой могут воспользоваться все граждане области.

Я уже неоднократно обращалась за помощью по телефону 112. Скорую помощь, например, теперь всегда вызываю только так. Реагируют очень быстро, соединяют со специалистами. Это очень удобно. В любое время можно получить нужную информацию и помощь", — поделилась местная жительница Людмила Кравчик.

Кроме того, слабовидящие сахалинцы могут узнать о местоположении терминалов на специальных экскурсиях, которые организует центр обработки экстренных вызовов. Также в рамках повышения доступности системы 112 Сахалин одним из первых внедрил СМС-информирование: люди с нарушениями слуха могут обратиться к операторам и получить ответ в сообщении на телефоне.
"Диспетчерам регулярно приходят эсэмэски с просьбой вызвать скорую, а также о правонарушениях и проблемах в сфере ЖКХ", — говорится в пресс-релизе.
В 2020 году количество терминалов вызова экстренных служб в Южно-Сахалинске планируется увеличить до 100.
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