Вызов экстренной помощи для инвалидов на Сахалине стал доступнее

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Чтобы упростить систему вызова экстренных служб инвалидам по слуху и зрению в Сахалинской области, в столице региона установили 47 терминалов связи, с помощью которых можно сообщить о происшествии.

Для соединения с экстренными службами нужно просто нажать кнопку на стенде, далее сигнал поступает в центр обработки вызовов системы 112 и к терминалу направляются бригады, находящиеся поблизости. Этой услугой могут воспользоваться все граждане области.

Я уже неоднократно обращалась за помощью по телефону 112. Скорую помощь, например, теперь всегда вызываю только так. Реагируют очень быстро, соединяют со специалистами. Это очень удобно. В любое время можно получить нужную информацию и помощь", — поделилась местная жительница Людмила Кравчик.

Кроме того, слабовидящие сахалинцы могут узнать о местоположении терминалов на специальных экскурсиях, которые организует центр обработки экстренных вызовов. Также в рамках повышения доступности системы 112 Сахалин одним из первых внедрил СМС-информирование: люди с нарушениями слуха могут обратиться к операторам и получить ответ в сообщении на телефоне.

"Диспетчерам регулярно приходят эсэмэски с просьбой вызвать скорую, а также о правонарушениях и проблемах в сфере ЖКХ", — говорится в пресс-релизе.