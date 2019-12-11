Руденя: в Верхневолжье построят и отремонтируют 106 медучреждений

ТВЕРЬ, 11 дек – РИА Новости. С 2020 года в Тверской области начнется реализация программы ремонта и развития материально-технической базы госучреждений здравоохранения, запланировано строительство и капитальный ремонт 106 объектов на общую сумму более 3 миллиардов рублей, сообщил губернатор области . С 2020 года в Тверской области начнется реализация программы ремонта и развития материально-технической базы госучреждений здравоохранения, запланировано строительство и капитальный ремонт 106 объектов на общую сумму более 3 миллиардов рублей, сообщил губернатор области Игорь Руденя

Капитальный ремонт будет проведён на 99 объектах, в том числе на 20 объектах межрайонных центров. Кроме того, в 2020 году планируется создание отделений перинатального центра в Ржеве, Вышнем Волочке, Нелидово, затем – в Кимрах, Бежецке и Конаково.

На пресс-конференции в среду глава региона сообщил также, что областные власти планируют разработать и внедрить ряд новых мер по привлечению врачей в сельские территории.

"Регион участвует в реализации программ "Сельский доктор", "Сельский фельдшер", в рамках которых специалистам выплачивают подъемные. Необходимо создавать условия не только для работы, но и для проживания на селе. Совместно с Тверским государственным медицинским университетом работаем над программой целевого приема наших студентов на учёбу. Планируем ряд новых по привлечению врачей в сельские территории", — сказал журналистам глава региона.

По словам Рудени, еще одним важным направлением развития медицины первичного звена является строительство ФАПов в небольших населённых пунктах. На эти цели выделяются дополнительные бюджетные средства. Выпускаются модульные конструкции на ржевском предприятии "Электромеханика". В ряде новых ФАПов предусмотрены жилые блоки для специалистов.