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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2019-12-11T11:51+0300
https://ria.ru/20191211/1562248860.html
Руденя: в Верхневолжье построят и отремонтируют 106 медучреждений
https://cdn24.img.ria.ru/images/156224/46/1562244655_0:139:1800:1152_1036x0_80_0_0_bf19ddc31a8cde6f9b2a66b8625bfc6f.jpg
РИА Новости

Руденя: в Верхневолжье построят и отремонтируют 106 медучреждений

11:51 11.12.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиИгорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2019 года
Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2019 года
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 11 дек – РИА Новости. С 2020 года в Тверской области начнется реализация программы ремонта и развития материально-технической базы госучреждений здравоохранения, запланировано строительство и капитальный ремонт 106 объектов на общую сумму более 3 миллиардов рублей, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
Капитальный ремонт будет проведён на 99 объектах, в том числе на 20 объектах межрайонных центров. Кроме того, в 2020 году планируется создание отделений перинатального центра в Ржеве, Вышнем Волочке, Нелидово, затем – в Кимрах, Бежецке и Конаково.
На пресс-конференции в среду глава региона сообщил также, что областные власти планируют разработать и внедрить ряд новых мер по привлечению врачей в сельские территории.
"Регион участвует в реализации программ "Сельский доктор", "Сельский фельдшер", в рамках которых специалистам выплачивают подъемные. Необходимо создавать условия не только для работы, но и для проживания на селе. Совместно с Тверским государственным медицинским университетом работаем над программой целевого приема наших студентов на учёбу. Планируем ряд новых по привлечению врачей в сельские территории", — сказал журналистам глава региона.
Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2019 года
Вчера, 10:55Тверская область
Руденя: в Твери построят новые корпуса онкодиспансера
По словам Рудени, еще одним важным направлением развития медицины первичного звена является строительство ФАПов в небольших населённых пунктах. На эти цели выделяются дополнительные бюджетные средства. Выпускаются модульные конструкции на ржевском предприятии "Электромеханика". В ряде новых ФАПов предусмотрены жилые блоки для специалистов.
В рамках национального проекта "Здравоохранение" до 2024 года в Тверской области предстоит увеличить число врачей и среднего медицинского персонала на 972 человека.
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