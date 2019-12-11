Объем погрузки зерна в Алтайском крае с начала года увеличился вдвое

БАРНАУЛ, 11 дек - РИА Новости. Объем погрузки зерна в Объем погрузки зерна в Алтайском крае с начала года увеличился в два раза и составляет 1,4 миллиона тонн, сообщает правительство региона.

"В Алтайском регионе Западно-Сибирской железной дороги продолжается работа по погрузке сельскохозяйственной продукции местных производителей. В январе-ноябре 2019 года в регионе погружено 1,4 миллиона тонн зерна, что в два раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Кроме того, погружено 838 тысяч продуктов перемола, что на 11% больше, чем в январе-ноябре 2018 года", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что росту погрузки зерна и продуктов перемола способствует внедрение новых услуг и сервисов Алтайским центром продаж услуг, развитие железнодорожной инфраструктуры, организация новых производств, расширение рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, отмечают в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО "РЖД". Так, в ноябре железнодорожным транспортом в международном сообщении отправили первые 12 хоппер-зерновозов с пшеницей с нового элеватора в Камне-на-Оби.

Продукцию алтайских сельскохозяйственных предприятий отправляют более чем в 50 регионов России, включая Дальний Восток, северные и центральные территории страны, Калининградскую область. Зерно и продукты перемола экспортируют в Белоруссию, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Афганистан, Иран, Монголию, Турцию, Бельгию и другие страны.