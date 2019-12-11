РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алтайский край
Алтайский край
2019-12-11T11:24+0300
https://ria.ru/20191211/1562246978.html
Объем погрузки зерна в Алтайском крае с начала года увеличился вдвое
https://cdn24.img.ria.ru/images/153052/02/1530520295_0:151:3106:1898_1036x0_80_0_0_3f1c61388cfe2f49ce2ac588f9646574.jpg
РИА Новости

Объем погрузки зерна в Алтайском крае с начала года увеличился вдвое

11:24 11.12.2019
41
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Колосья пшеницы. Архивное фото
БАРНАУЛ, 11 дек - РИА Новости. Объем погрузки зерна в Алтайском крае с начала года увеличился в два раза и составляет 1,4 миллиона тонн, сообщает правительство региона.
"В Алтайском регионе Западно-Сибирской железной дороги продолжается работа по погрузке сельскохозяйственной продукции местных производителей. В январе-ноябре 2019 года в регионе погружено 1,4 миллиона тонн зерна, что в два раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Кроме того, погружено 838 тысяч продуктов перемола, что на 11% больше, чем в январе-ноябре 2018 года", - говорится в сообщении.
Село Белокуриха
19 ноября, 18:09Алтайский край
В Алтайском крае более 300 человек примут участие в слете сельской молодежи
Ведомство отмечает, что росту погрузки зерна и продуктов перемола способствует внедрение новых услуг и сервисов Алтайским центром продаж услуг, развитие железнодорожной инфраструктуры, организация новых производств, расширение рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, отмечают в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО "РЖД". Так, в ноябре железнодорожным транспортом в международном сообщении отправили первые 12 хоппер-зерновозов с пшеницей с нового элеватора в Камне-на-Оби.
Продукцию алтайских сельскохозяйственных предприятий отправляют более чем в 50 регионов России, включая Дальний Восток, северные и центральные территории страны, Калининградскую область. Зерно и продукты перемола экспортируют в Белоруссию, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Афганистан, Иран, Монголию, Турцию, Бельгию и другие страны.
Общий объем погрузки в Алтайском регионе Западно-Сибирской железной дороги за 11 месяцев 2019 года составил 8,1 миллиона тонн.
101000
Обсудить 0
Алтайский крайАлтайский крайЭкономика
Рекомендуем
Комбайны засыпают зерно в грузовик во время уборки урожая
Число прибыльных сельхозорганизаций Алтайского края возросло до 86%
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Компания "Кнауф" вложила 3,5 млрд рублей в производство в Ленобласти
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
На Алтае увеличили финансирование проекта поддержки местных инициатив
Заседание Совета Федерации РФ
Совет Федерации одобрил закон об отмене банковского роуминга
Комбайны во время уборки урожая
Руденя назвал приоритетные направления развития экономики Верхневолжья
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
ЕАЭС мог бы занять 31 строчку в Doing Business, считает министр в ЕЭК
Поезд компании Аэроэкспресс в Москве
"Аэроэкспресс" изменит расписание поездов во Внуково 14 и 15 декабря
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Схемы обналичивания денег стали крупнее, заявил Росфинмониторинг
Дмитрий Песков
В Кремле назвали основную цель всех проектов в российской экономике
Новогодняя елка
Рослесхоз усилит контроль за вырубкой елей перед Новым годом
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
В Рязанской области открыли животноводческий комплекс "Шацк"
Сельскохозяйственная продукция
Более 200 предприятий участвуют в выставке "Товары земли Югорской"
Вид Ульяновска
Бюджет ФРП Ульяновской области вырастет в 2020 году до 535 млн рублей
Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2019 года
Руденя: в Твери построят новые корпуса онкодиспансера
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев назвал продукцию, которую удалось импортозаместить
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23В грузовике стрелков в Джерси-Сити нашли самодельную бомбу
09:21Аэропорт Ливерпуля возобновил работу после ЧП с частным самолетом
09:20Жена и дочери приехали на прощание с Лужковым в храм Христа Спасителя
09:13Компания Росатома сейчас не собирается возобновлять работы в Фордо
09:12Колонна МЧС c гуманитарной помощью прибыла в Донецк
09:07Источник: МИД огласит послу ФРГ ответные меры на высылку дипломатов
09:04Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16 человек
09:04Российские туристы выбрали города для новогоднего отдыха с детьми
09:03В Новокузнецке ввели режим "черного неба"
09:00Ученые рассказали, как выстроить диалог между Россией и ЕС
09:00Ученые выяснили, кому больше подходит конкуренция, а кому – кооперация
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
08:26Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
08:21В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
08:06Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
07:56Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
07:38В Удмуртии уволили тренера спортшколы, избившую волейболисток на матче
Лента новостейМолния