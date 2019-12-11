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МИД Китая посоветовал США ответить на призыв России о продлении СНВ
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РИА Новости

МИД Китая посоветовал США ответить на призыв России о продлении СНВ

11:24 11.12.2019
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© Fotolia / SeanPavonePhotoГород Пекин
Город Пекин
© Fotolia / SeanPavonePhoto
ПЕКИН, 11 дек – РИА Новости. США постоянно говорят о необходимости присоединения Китая к переговорам по разоружению, но это лишь попытка уйти от ответственности, Вашингтону следует выполнять свои обязательства и ответить на призывы российской стороны по продлению договора СНВ-3, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что договор СНВ-3 был заключен в другую эпоху, с тех пор угрозы стратегической стабильности изменились, и поэтому необходимо расширить масштаб этого договора и включить в него Китай.
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"Китай уже много раз повторял, что мы не заинтересованы в присоединении к трехсторонним переговорам по контролю над вооружениями, и эта позиция достаточно четкая, которая получила понимание российской стороны и других членов международного сообщества. США продолжают говорить о Китае в попытке избежать и переложить на других ответственность, мы выступаем против этого", - заявила дипломат.
По ее словам, в Китае считают, что "как страна с самым большим и мощным ядерным арсеналом, США должны выполнять свои особые обязательства по ядерному разоружению и ответить на призывы российской стороны по продлению договора СНВ, а также сократить свой ядерный арсенал, чтобы создать условия для присоединения других стран к переговорам".
"Если США на самом деле озабочены вопросами глобальной стратегической стабильности, им следует прекратить подрывать стратегический баланс и стабильность в мире, перестать нарушать обязательства и раздувать конфронтацию и соперничество между ведущими державами, США нужно вернуться к принципам мультилатерализма, защищать существующий мировой порядок, а также систему контроля над вооружениями и нераспространения", - указала Хуа Чуньин.
Дипломат добавила, что Китай привержен международному режиму контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения, а также международному стратегическому балансу и стабильности, Пекин готов "работать с другими сторонами над укреплением коммуникации и координации, а также вести диалог, чтобы внести вклад в глобальный мир и безопасность".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова до конца года принять решение без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
10 декабря, 22:08
Россия готова продлить СНВ-3 хоть сегодня, заявил Лавров
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Хуа ЧуньинДоговор СНВ-3МИД КНРКитайРоссияСШАВ мире
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