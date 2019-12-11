Путин проводит заседание оргкомитета "Победа". Прямая трансляция

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Владимир Путин участвует в совещании, посвященном подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На заседании обсудят меры поддержки ветеранов, деятельность поисковых отрядов и реализацию проекта "Без срока давности". Также затронут тему военно-мемориальной работы, в том числе строительство Ржевского мемориала Советскому солдату.