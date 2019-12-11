2019-12-11T16:39+0300
2019-12-11T16:39+0300
https://ria.ru/20191211/1562246261.html
Путин проводит заседание оргкомитета "Победа". Прямая трансляция
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Путин проводит заседание оргкомитета "Победа". Прямая трансляция
Владимир Путин участвует в совещании, посвященном подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
2019-12-11T16:39+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=34325686&type=mp4
https://cdn23.img.ria.ru/images/156225/46/1562254611_0:0:1024:576_1200x0_80_0_0_a36971c9a5bdcda4297791042236ea98.jpg
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Путин проводит заседание оргкомитета "Победа". Прямая трансляция
Владимир Путин участвует в совещании, посвященном подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
На заседании обсудят меры поддержки ветеранов, деятельность поисковых отрядов и реализацию проекта "Без срока давности". Также затронут тему военно-мемориальной работы, в том числе строительство Ржевского мемориала Советскому солдату.
В июле президент подписал указ о проведении в 2020 году Года памяти и славы в честь 75-летия Победы. Работу оргкомитета координирует руководитель администрации главы государства Антон Вайно.