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Путин проводит заседание оргкомитета "Победа". Прямая трансляция
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РИА Новости
Путин проводит заседание оргкомитета "Победа". Прямая трансляция
Владимир Путин участвует в совещании, посвященном подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
2019-12-11T16:39+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=34325686&type=mp4
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Путин проводит заседание оргкомитета "Победа". Прямая трансляция

16:39 11.12.2019
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Владимир Путин участвует в совещании, посвященном подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
На заседании обсудят меры поддержки ветеранов, деятельность поисковых отрядов и реализацию проекта "Без срока давности". Также затронут тему военно-мемориальной работы, в том числе строительство Ржевского мемориала Советскому солдату.
В июле президент подписал указ о проведении в 2020 году Года памяти и славы в честь 75-летия Победы. Работу оргкомитета координирует руководитель администрации главы государства Антон Вайно.
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Владимир ПутинОбщество
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