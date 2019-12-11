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Житель Нижнего Новгорода попал в реанимацию после визита к стоматологу
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РИА Новости

Житель Нижнего Новгорода попал в реанимацию после визита к стоматологу

11:13 11.12.2019
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© РИА Новости / Евгений СамаринБольница
Больница
© РИА Новости / Евгений Самарин
Больница. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек — РИА Новости. Доследственная проверка проводится в Нижнем Новгороде после того, как пациент стоматолога попал в реанимацию, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
В эфире одного из местных телеканалов был показан сюжет о некачественной стоматологической помощи нижегородцу, в результате чего мужчина оказался в реанимационном отделении городской больницы.
"По данному факту организована доследственная проверка. Для определения качества оказанных услуг пациенту будет назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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