Уральские ученые открыли новый самоцвет на Ямале

Самоцветы и золото: как реставрировали фонтаны на ВДНХ Уже видели, как преобразились фонтаны на ВДНХ? Впервые за 65 лет в "Каменном цветке" и "Дружбе народов" обновили каждый элемент дизайна и внутренние коммуникации.