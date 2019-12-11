Уральские ученые открыли новый самоцвет на Ямале

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 дек - РИА Новости. Сотрудники Уральского государственного горного университета (УГГУ) открыли новый самоцвет в Ямало-Ненецком автономном округе, его назвали "райизит" в честь массива, где он был обнаружен, сообщает пресс-служба вуза.
"Сотрудники Горного университета открыли новый ювелирно-поделочный камень на Полярном Урале. Новый для Урала ювелирно-поделочный камень получил название "райизит" - по месту находки: массиву Рай-Из, расположенному вблизи Полярного круга", - говорится в сообщении.
Уточняется, что важная находка - результат работы руководителя уральского центра камня УГГУ Фирата Нурмухаметова, доцента кафедры минералогии, петрографии и геохимии вуза Михаила Попова и студента-минералога Дмитрия Коровина. Найти новый камень им удалось во время экспедиции в район массива Рай-Иза, на территории которого имеется около 20 месторождений и проявлений самоцветов.
Цвет райизита варьируется от слабого розовато-серого до насыщенного лавандового, блеск - от матового до стеклянного, сравнимого с опалом, объяснили в вузе. Твердость по шкале Мооса - от 3,5 до 4,5, что является показателем чуть ниже среднего - такие камни царапаются ножом.
"По результатам детальных исследований в ряде университетов Екатеринбурга, Казани и Санкт-Петербурга было доказано, что камень представляет собой смесь минералов серпентина, доломита с небольшими примесями талька и стихтита. Декоративные свойства выделений позволяют считать его новым ювелирно-поделочным камнем", - добавили в пресс-службе УГГУ.