Руденя: в Твери построят новые корпуса онкодиспансера

Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2019 года

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2019 года

ТВЕРЬ, 11 дек – РИА Новости. Власти Тверской области изучают вопрос строительства новых корпусов онкологического диспансера, сообщил губернатор области . Власти Тверской области изучают вопрос строительства новых корпусов онкологического диспансера, сообщил губернатор области Игорь Руденя на пресс-конференции в среду.

Он сообщил, что тверские власти обратились к российскому руководству с просьбой поддержать этот проект и получили позитивный ответ.

По словам главы региона, усиление работы в профилактике и лечении окнокзаболеваний – одна из ключевых задач национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография". Приоритетное направление – повышение качества и развитие высокотехнологичной медицинской помощи. Руденя отметил, что в региональном правительстве обсуждается вопрос о приобретении нового оборудования в онкодиспансер.

В пресс-службе областного правительства напомнили, что на одном из недавних заседаний региональной Бюджетной комиссии было принято решение направить более 26 миллионов рублей на закупку оборудования для Тверского областного клинического онкодиспансера. Также одобрено выделение 22,5 миллиона рублей на капитальный ремонт помещений для организации амбулаторной онкологической помощи в Центре специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева.

В планах до 2024 года открытие в Тверской области на базе межрайонных больниц отделений онкологического профиля.