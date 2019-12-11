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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2019-12-11T10:55+0300
https://ria.ru/20191211/1562245336.html
Руденя: в Твери построят новые корпуса онкодиспансера
https://cdn22.img.ria.ru/images/156224/44/1562244429_0:85:2000:1210_1036x0_80_0_0_0beaad1fbee3a8917c5b08b5d3200e4c.jpg
РИА Новости

Руденя: в Твери построят новые корпуса онкодиспансера

10:55 11.12.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиИгорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2019 года
Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2019 года
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 11 дек – РИА Новости. Власти Тверской области изучают вопрос строительства новых корпусов онкологического диспансера, сообщил губернатор области Игорь Руденя на пресс-конференции в среду.
Он сообщил, что тверские власти обратились к российскому руководству с просьбой поддержать этот проект и получили позитивный ответ.
По словам главы региона, усиление работы в профилактике и лечении окнокзаболеваний – одна из ключевых задач национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография". Приоритетное направление – повышение качества и развитие высокотехнологичной медицинской помощи. Руденя отметил, что в региональном правительстве обсуждается вопрос о приобретении нового оборудования в онкодиспансер.
В пресс-службе областного правительства напомнили, что на одном из недавних заседаний региональной Бюджетной комиссии было принято решение направить более 26 миллионов рублей на закупку оборудования для Тверского областного клинического онкодиспансера. Также одобрено выделение 22,5 миллиона рублей на капитальный ремонт помещений для организации амбулаторной онкологической помощи в Центре специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева.
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В планах до 2024 года открытие в Тверской области на базе межрайонных больниц отделений онкологического профиля.
Руденя также поручил разработать комплексную программу развития онкологической помощи в регионе и реализовывать ее параллельно с другими стратегическими направлениями национального проекта "Здравоохранение".
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Тверская областьИгорь РуденяЗдоровье - ОбществоОбщество
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