РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-11T10:33+0300
https://ria.ru/20191211/1562244161.html
Рябков рассказал, сколько может занять процесс продления СНВ-3
https://cdn23.img.ria.ru/images/153350/42/1533504214_0:0:3010:1693_1036x0_80_0_0_62c388e8f5deb9198117a65108c24cae.jpg
РИА Новости

Рябков рассказал, сколько может занять процесс продления СНВ-3

10:31 11.12.2019 (обновлено: 10:33 11.12.2019)
151
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости, Татьяна Смайловски, Алексей Богдановский. России потребуются месяцы на то, чтобы продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), если такое решение примут США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, России для продления договора потребуются даже не недели, а месяцы.
Срок действия договора истекает в феврале 2021 года, и США пока не определились, намерены ли они его продлевать, заявляя при этом, что времени на это достаточно.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Вчера, 10:06
Рябков: Россия не видит политической воли США для продления СНВ-3
000000
Обсудить 0
Договор СНВ-3Сергей РябковРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Рябков: Россия не видит политической воли США для продления СНВ-3
Анатолий Гриценко
В Госдуме назвали суд над экс-главой минобороны Украины показательным
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор СВР Нарышкин встретился с главой разведки Ирана
Военнослужащий в Афганистане
В Афганистане боевики похитили шестерых племенных старейшин
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
США согласились, что договор СНВ-3 стоит продлить, заявил Лавров
Олег Морозов
В Совфеде согласились с прогнозом Чижова о потеплении отношений с ЕС
Контролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Азаз в Сирии
Сирийская оппозиция заявила о поддержке турецкой операции в Сирии
Город Пекин
МИД Китая посоветовал США ответить на призыв России о продлении СНВ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Москву тревожит усиление активности НАТО, заявил Лавров
С-130 ВВС Чили
В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили тела
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи
Помпео рассказал о договоренностях с Лавровым
Сергей Лавров
Лавров подтвердил Трампу предложение о продлении СНВ-3
Торжественная церемония спуска на воду атомного подводного крейсера Казань ВМФ России
Испытания атомной подлодки "Казань" продлили
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: Россия будет адекватно реагировать на недружественные действия
Совместная пресс-конференция Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео по итогам переговоров в Вашингтоне. 10 декабря 2019
Лавров обсудил с Помпео создание консультативного бизнес-совета РФ-США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23В грузовике стрелков в Джерси-Сити нашли самодельную бомбу
09:21Аэропорт Ливерпуля возобновил работу после ЧП с частным самолетом
09:20Жена и дочери приехали на прощание с Лужковым в храм Христа Спасителя
09:13Компания Росатома сейчас не собирается возобновлять работы в Фордо
09:12Колонна МЧС c гуманитарной помощью прибыла в Донецк
09:07Источник: МИД огласит послу ФРГ ответные меры на высылку дипломатов
09:04Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16 человек
09:04Российские туристы выбрали города для новогоднего отдыха с детьми
09:03В Новокузнецке ввели режим "черного неба"
09:00Ученые рассказали, как выстроить диалог между Россией и ЕС
09:00Ученые выяснили, кому больше подходит конкуренция, а кому – кооперация
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
08:26Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
08:21В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
08:06Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
07:56Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
07:38В Удмуртии уволили тренера спортшколы, избившую волейболисток на матче
Лента новостейМолния