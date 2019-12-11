Рябков рассказал, сколько может занять процесс продления СНВ-3

ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости, Татьяна Смайловски, Алексей Богдановский. России потребуются месяцы на то, чтобы продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), если такое решение примут США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, России для продления договора потребуются даже не недели, а месяцы.
Срок действия договора истекает в феврале 2021 года, и США пока не определились, намерены ли они его продлевать, заявляя при этом, что времени на это достаточно.