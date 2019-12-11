Житель Ямала "заминировал" дом, объяснив угрозу визитом кредиторов

"Территорию обследовали, никаких взрывчатых веществ не обнаружено. Мужчина 1979 года рождения был задержан, идет проверка", - сказал представитель УМВД.

По предварительным данным УМВД, мужчина, позвонив в экстренные службы, действительно заявил, что жилое здание заминировано из-за визита к нему кредиторов. Однако пока у правоохранителей нет этому достоверного подтверждения, идет проверка.