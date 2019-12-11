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Житель Ямала "заминировал" дом, объяснив угрозу визитом кредиторов
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РИА Новости

Житель Ямала "заминировал" дом, объяснив угрозу визитом кредиторов

10:24 11.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 дек - РИА Новости. Житель Ямало-Ненецкого автономного округа "заминировал" собственный дом, объяснив поступок визитом кредиторов, идет проверка, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Ранее судимый житель Нового Уренгоя вечером во вторник позвонил в экстренные службы, сообщив, что дом, в котором проживает, заминирован, пояснили в ведомстве.
"Территорию обследовали, никаких взрывчатых веществ не обнаружено. Мужчина 1979 года рождения был задержан, идет проверка", - сказал представитель УМВД.
Местный интернет-портал nur24.ru, ссылаясь на одну из жительниц этого дома, сообщает, что к ее соседу пришли то ли коллекторы, то ли сотрудники микрофинансовой организации, напомнив о долге, и он попытался таким образом спугнуть их.
По предварительным данным УМВД, мужчина, позвонив в экстренные службы, действительно заявил, что жилое здание заминировано из-за визита к нему кредиторов. Однако пока у правоохранителей нет этому достоверного подтверждения, идет проверка.
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