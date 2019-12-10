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Костромская область
Костромская область
2019-12-10T22:47+0300
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В Костромской области создадут добровольческий ресурсный центр
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РИА Новости

В Костромской области создадут добровольческий ресурсный центр

22:47 10.12.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Костромской областиГубернатор Костромской области Сергей Ситников
Губернатор Костромской области Сергей Ситников
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Костромской области
КОСТРОМА, 10 дек – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поддержал идею волонтерских движений о создании в регионе ресурсного центра, на его оснащение будут использованы в том числе средства гранта, который получила область по национальному проекту "Образование", сообщила администрация региона в понедельник.
Ситников посетил областной форум волонтеров. Приветствуя участников, он поблагодарил их за добрые дела и отметил, что результатом эффективной работы волонтеров региона стала высокая оценка на федеральном уровне.
"Именно благодаря вам получен федеральный грант в 7,5 миллиона рублей на развитие волонтёрства. Эти средства заложены в президентском национальном проекте "Образование". Я уверен, что вы сможете наилучшим образом распорядиться этим ресурсом. Благодарю вас за то, что своей работой вы укрепляете престиж нашей области, продвигаете её на федеральном уровне", - сказал глава региона.
Губернатор согласился с тем, что в регионе нужен добровольческий ресурсный центр. По его мнению, на оснащение можно использовать в том числе средства полученного гранта, информируют власти.
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"Есть определенный набор, которым должны быть обеспечены добровольцы. Подумайте. Мое глубокое убеждение, надо создавать ресурсный центр, чтобы волонтеры имели возможность использовать помещение, использовать инвентарь, средства аудио-видеозаписи, трансляции", - озвучил Ситников.
Встреча добровольцев с губернатором проходила в формате "открытого диалога". Глава региона рассказал о своем опыте добровольческой деятельности, которая и сегодня имеет место в плотном рабочем графике - сейчас он руководит попечительским советом регионального отделения Русского географического общества. По мнению губернатора, общественная работа должна становиться для добровольцев "социальным лифтом". Поэтому в регионе уже введен приоритет в приеме на должности муниципальной и государственной гражданской службы людей с опытом волонтерской деятельности.
"Кто прошел эту высокую гуманистическую школу отношения к человеку, обществу – эти люди будут весьма эффективны. Это мотивы людей, которые хотят поменять общество к лучшему, жизнь менять к лучшему, делать все возможное для того, чтобы среда обитания, страна в целом менялась", - поделился с участниками встречи губернатор.

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