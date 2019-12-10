В Костромской области создадут добровольческий ресурсный центр

КОСТРОМА, 10 дек – РИА Новости. Губернатор Губернатор Костромской области Сергей Ситников поддержал идею волонтерских движений о создании в регионе ресурсного центра, на его оснащение будут использованы в том числе средства гранта, который получила область по национальному проекту "Образование", сообщила администрация региона в понедельник.

Ситников посетил областной форум волонтеров. Приветствуя участников, он поблагодарил их за добрые дела и отметил, что результатом эффективной работы волонтеров региона стала высокая оценка на федеральном уровне.

"Именно благодаря вам получен федеральный грант в 7,5 миллиона рублей на развитие волонтёрства. Эти средства заложены в президентском национальном проекте "Образование". Я уверен, что вы сможете наилучшим образом распорядиться этим ресурсом. Благодарю вас за то, что своей работой вы укрепляете престиж нашей области, продвигаете её на федеральном уровне", - сказал глава региона.

Губернатор согласился с тем, что в регионе нужен добровольческий ресурсный центр. По его мнению, на оснащение можно использовать в том числе средства полученного гранта, информируют власти.

"Есть определенный набор, которым должны быть обеспечены добровольцы. Подумайте. Мое глубокое убеждение, надо создавать ресурсный центр, чтобы волонтеры имели возможность использовать помещение, использовать инвентарь, средства аудио-видеозаписи, трансляции", - озвучил Ситников.

Встреча добровольцев с губернатором проходила в формате "открытого диалога". Глава региона рассказал о своем опыте добровольческой деятельности, которая и сегодня имеет место в плотном рабочем графике - сейчас он руководит попечительским советом регионального отделения Русского географического общества. По мнению губернатора, общественная работа должна становиться для добровольцев "социальным лифтом". Поэтому в регионе уже введен приоритет в приеме на должности муниципальной и государственной гражданской службы людей с опытом волонтерской деятельности.

"Кто прошел эту высокую гуманистическую школу отношения к человеку, обществу – эти люди будут весьма эффективны. Это мотивы людей, которые хотят поменять общество к лучшему, жизнь менять к лучшему, делать все возможное для того, чтобы среда обитания, страна в целом менялась", - поделился с участниками встречи губернатор.