Игорь Золотовицкий сыграет главную роль в спектакле "Блаженный остров"

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Главную роль в спектакле "Блаженный остров" сыграет актер Главную роль в спектакле "Блаженный остров" сыграет актер Игорь Золотовицкий , премьера спектакля состоится 11 декабря в московском театре " Et Cetera ".

Эту трагикомическую историю про большую семью Савватия Савельевича Гуски, который хотел спастись от революции на "блаженном острове", а нашел смерть, написал Микола Кулиш, талантливый украинский драматург, которого расстреляли в 1937 году.

Роль Гуски исполняет в постановке известного в России и Европе режиссера Михаила Бычкова ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист России Игорь Золотовицкий.

"Савватий напоминает мне папу, они - мои папа и мама - дети войны и встретились во время войны. Папа умер, потому что мамы не стало. И мой Савватий такой: если рядом не будет его родных людей, он не будет жить. Весь страх за них, а не за себя. О таких людях важно рассказывать сегодня в нашем, как я считаю, эгоистическом мире, когда больше волнуются за свою карьеру и благополучие, чем за тех, кто рядом. Таких Савватиев стало мало, а надо, чтобы было больше, тогда и жить мы будем лучше", - сказал после репетиции Золотовицкий.

По словам актера, эту пьесу он знает давно - в ней еще во времена Ефремова Гуску играл Вячеслав Невинный.

"Я всегда говорю, что Вячеслав Михайлович негласный мой учитель. Он напрямую мне не преподавал, но очень многому незаметно меня научил, делился своими актерскими секретами. Я только слышал, но не видел Невинного в роли Савватия. Может это даже хорошо, потому что он настолько мощный, что, если бы я стал вспоминать, мне бы это могло и помешать", - отметил Золотовицкий.

По словам актера, сегодня в театре бояться рассказывать простые истории, а в этой пьесе все просто, но играть эту простоту очень сложно.

"Я очень рад, что такой режиссер, как Бычков, подарил мне эту новую для меня роль. Мне вообще везет с режиссерами - Ефремов, Гинкас, Бутусов, Серебренников и вот Бычков, режиссеры, которые вытаскивают из тебя что-то такое, о чем ты и сам не знал. Это самое интересное. Этим хорошие режиссеры и отличаются от других", - сказал он.

Актер подчеркнул, что главная задача для всех создателей этого спектакля - рассказать о желании сохранить свой родной теплый мир, свой "блаженный остров", который, он уверен, есть у каждого. " Я хочу, чтобы люди уходили со спектакля с ощущением тепла и доброты", - сказал Золотовицкий.