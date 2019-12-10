Два жителя Алеппо погибли в результате обстрела со стороны боевиков

"В результате минометного обстрела района Миньян города Алеппо погибло два мирных жителя, еще два человека получили ранения", - сказал Боренков.

Он также рассказал, что российская военная полиция продолжает патрулирование по маршрутам Кобани – Каблик – Мейдан в провинции Алеппо, Айн-Иса – Абу-Вахль и Айн-Иса – Мабрук в провинции Ракка, Камышлы – Телль-Манах-Сегир и Камышлы – Мабрук в провинции Хасеке.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.