Два жителя Алеппо погибли в результате обстрела со стороны боевиков

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Боевики обстреляли район Миньян в Алеппо в Сирии, в результате два мирных жителя погибли, еще двое ранены, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"В результате минометного обстрела района Миньян города Алеппо погибло два мирных жителя, еще два человека получили ранения", - сказал Боренков.
Он также рассказал, что российская военная полиция продолжает патрулирование по маршрутам Кобани – Каблик – Мейдан в провинции Алеппо, Айн-Иса – Абу-Вахль и Айн-Иса – Мабрук в провинции Ракка, Камышлы – Телль-Манах-Сегир и Камышлы – Мабрук в провинции Хасеке.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
25 октября, 19:16Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии