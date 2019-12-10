РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-10T22:15+0300
https://ria.ru/20191210/1562233720.html
Два жителя Алеппо погибли в результате обстрела со стороны боевиков
https://cdn22.img.ria.ru/images/155568/85/1555688549_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_3468755cb84b0cd418ca35b98e6d782c.jpg
РИА Новости

Два жителя Алеппо погибли в результате обстрела со стороны боевиков

22:15 10.12.2019
129
© NewsTeam / Перейти в фотобанкСитуация в Алеппо
Ситуация в Алеппо
© NewsTeam
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Боевики обстреляли район Миньян в Алеппо в Сирии, в результате два мирных жителя погибли, еще двое ранены, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"В результате минометного обстрела района Миньян города Алеппо погибло два мирных жителя, еще два человека получили ранения", - сказал Боренков.
Он также рассказал, что российская военная полиция продолжает патрулирование по маршрутам Кобани – Каблик – Мейдан в провинции Алеппо, Айн-Иса – Абу-Вахль и Айн-Иса – Мабрук в провинции Ракка, Камышлы – Телль-Манах-Сегир и Камышлы – Мабрук в провинции Хасеке.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Вчера, 12:46Война в Сирии
Лаврентьев заявил о необходимости прекращения обстрелов Алеппо
Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября, 19:16
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
000011
Обсудить 0
Война в СирииЦентр по примирению в СирииВойна в СирииСирияАлеппоВ мире
Рекомендуем
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
Лавров заявил о сотрудничестве с США по ситуации в Ливии и Йемене
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия готова продлить СНВ-3 хоть сегодня, заявил Лавров
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова поблагодарила Путина за поддержку института омбудсменов
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
Лавров обсудил с Помпео контроль над вооружениями
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
Лавров предложил США зафиксировать обязательства по невмешательству
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров заявил о важности прямого диалога между США и КНДР
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров призвал реагировать на легитимные потребности КНДР
Сотрудники МЧС Киргизии
В Киргизии четверо шахтеров погибли от отравления газом
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
Лавров обсудил вопрос об "украинском факторе" на выборах в США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
Пекин отказался от участия в переговорах по вооружениям, заявил Лавров
Пассажиры в зоне отлета аэропорта Шереметьево
Эксперты рассказали, как вырастут цены на авиабилеты в 2020 году
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
В ОБСЕ оценили результаты саммита "нормандской четверки"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи
Лавров заявил о росте торгового оборота с США, несмотря на санкции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
Судьба Уилана решится после судебного процесса, заявил Лавров
Полицейские в США
Инцидент со стрельбой в Нью-Джерси не имеет признаков теракта
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:46Кадыров заявил, что Лужков был настоящим другом Чечни
04:25По Северному морскому пути запустят новые круизные маршруты
04:21Суд запретил Белому дому тратить бюджет Пентагона на возведение стены
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Москва заняла 52-е место среди самых комфортных городов России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
Лента новостейМолния